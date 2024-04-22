Татьяна и Сергей Никитины в 1994 году Бахтиёр Абдуллаев / Wikimedia Commons

Российские пропагандисты и блогеры запустили сетевую кампанию против очередных «врагов народа» — на этот раз объектом травли Z-патриотов стали советские и российские барды Сергей и Татьяна Никитины, авторы и исполнители песен к фильмам «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», мюзиклу «Али-Баба и сорок разбойников», мультфильмам «Большой секрет для маленькой компании», «Сказка о потерянном времени».

Обвинения в адрес артистов стали выдвигать после того, как в сети появился анонс фестиваля «Возраст счастья. Продолжение следует», запланированного на вторую половину мая в Будве. Это мероприятие несколько лет организует в Черногории израильская компания Life Tech Academy медиаменеджера и основателя издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева.

Проект «Возраст счастья» посвящен активной старости. Свою миссию авторы формулируют так — «помогать людям после 40 лет принять и научиться реализовывать новую стратегическую цель нового этапа жизни — радость, находить свое „продолжение следует“ после всего того, что с нами случилось».

В рамках фестиваля в Будве предусмотрены лекции психологов, занятия йогой и медитацией, а также творческие встречи — выступления писателя Дмитрия Быкова, поэтессы Веры Полозковой, певицы Манижи, актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Бориса Гребенщикова и бардов Никитиных.

Вероятно, из-за состава участников мероприятия пропагандисты сделали вывод, что он проводится в поддержку Украины. «Сергей и Татьяна Никитины будут выступать на русофобском заукраинском шабаше в Черногории, организованном с целью сбора средств для нацистской нечисти», — написала газета «Завтра».

В программе фестиваля «Возраст счастья» Украина никак не упоминается.

Тем не менее Z-активисты прямо написали, что Никитины «оказались спонсорами ВСУ». Они вспомнили, что после начала войны артисты уехали в США, где проживает семья их сына Александра, а также записывали ролики для организации «Настоящая Россия». Эту НКО создали в марте 2022 года писатель Борис Акунин, артист балета Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны в Украине и поддержки антивоенных проектов.

25 февраля 2022 года в фейсбуке Татьяны и Сергея Никитиных появился черный квадрат с надписью «Нет войне».

На следующий день в ВК-группе, посвященной творчеству Сергея Никитина, был опубликован его комментарий о происходящем: «Я категорически против любых действий, приводящих к гибели людей. Немыслимо даже представить что-то вроде войны между русскими и украинцами. Надеюсь, здравое мышление одержит верх».

В мае 2022 года Никитины записали минутный ролик в поддержку «Настоящей России».

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя». Эти стихи Юрия Левитанского мы поем всю нашу жизнь, и уже давно сделали свой выбор. Главная ценность — это жизнь человека, его достоинство, его свобода.

Поэтому нам близко и понятно то, ради чего создан фонд «Настоящая Россия». Если сегодня можно помочь жертвам, беженцам этой ужасной войны, надо это сделать. Присоединяйтесь к новому фонду «Настоящая Россия».

Настоящая Россия

Также Никитин написал и исполнил на творческом вечере в Москве песню на антивоенное стихотворение «Февраль» Жени Беркович, которую вместе со Светланой Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» из-за их спектакля «Финист ясный сокол».

В комментариях российских политиков и патриотических активистов прослеживалась единодушная мысль, что несмотря на «отмену» Никитиных их прошлое творчество, любимое миллионами россиян, государство может присвоить себе.

«Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить: я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим», — написала член совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

А вот как отреагировала на «предателей» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская:

Вдруг со вчерашнего дня «Александра» — это плохо. Пастернаковский «Снег идет» из титров «Старого Нового года» — еще хуже. И про ежика с дырочкой в правом боку ребенку больше петь нельзя.

Мне кажется, следует реагировать более зрело. Как минимум не забывая, что те, кто проявил себя за последние два года как предатель или просто трус, лучшее создавали здесь, при поддержке государства, той или иной, а зачастую и просто по госзаказу. Добавлю — при деятельном участии государственных редакторов, что немаловажно. И все, и точка — вот теперь действительно.

Позднее творчество всех этих деятелей никому даром не нужно. А прежнее — хочешь люби, хочешь нет. Советское наследие уж точно принадлежит всем нам по праву. Они предали и настоящее наше, и прошлое. А мы не предаем ни то, ни другое.

Обозреватель издания «Абзац» Игорь Караулов увидел в творчестве Никитиных «раскол, проявившийся в наше время». «Например, супруги спели множество песен на стихи Юнны Мориц. И вот теперь они — за Украину, она — яростная патриотка России. И что делать с песнями? Пилить пополам ежика резинового? Конечно, пилить не будем, кому нравится — пусть слушают», — написал он.

Музыкант Юрий Лоза тоже не оставил травлю Никитиных без своего комментария: «Они живут в Америке. Они — американцы, что еще могут заявить американцы? Пора перестать обращать внимание на заявления иностранцев, Гребенщикова и прочих. Нас же не интересует, что говорят камбоджийцы, мадагаскарцы, их можно приравнять к жителям этих стран. Тот контент, который был, останется с нами. Это не они написали эти песни».

Телеканал «Царьград» поддержал мнение, что творчество Никитиных отменять не нужно, однако призвал запретить концерты бардов на родине.

Два вывода. Первый — с культурной точки зрения ничего не изменилось и не отменилось. Не изменились написанные 30, 40, 50 лет назад песни Никитиных. Соответственно, и «отменять» эти произведения, отказавшись в том числе и от просмотра фильмов, где звучат никитинские композиции, нет никакого смысла и необходимости. Если кто-то не научился отделять талант того или иного художника от его личных нравственных качеств или общественно значимых поступков — значит, самое время научиться.

Второй вывод касается не прошлого, а будущего: по информации СМИ, летом бардовская семья, оказавшаяся дуэтом русофобов, намерена как минимум дважды выступить (то есть заработать) в Москве. И вот тут уже требуется вывод наглядный, практический — не допустить получения доходов в России людьми, предавшими свою Родину.

В настоящее время Никитины гастролируют по Европе, однако, по данным пропагандистских СМИ, летом у них запланировано выступление в Москве на концерте в честь 90-летия Юрия Визбора. В анонсе мероприятия они не упоминаются.

Провластная организация «Сорок сороков» написала донос в Минюст и Следственный комитет РФ с просьбой объявить бардов «иноагентами», а также проверить их по уголовной статье о «содействии террористической деятельности».

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