Reuters: США тайно передали Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. ВСУ уже применили их для удара по аэродрому в Крыму

США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS, включив их в пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, который Джо Байден утвердил 12 марта, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Украина впервые применила ракеты дальностью до 300 километров 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому в Крыму. О последствиях удара не сообщается. Издание Politico пишет, что дальнобойные ракеты были применены уже дважды. По словам чиновника, на которого ссылается Politico, еще один удар был нанесен «совсем недавно» по расположению российских войск к востоку от Бердянска.

Собеседник Reuters утверждает, что в администрации Байдена долгое время сомневались, отправлять ли Украине ракеты с дальностью до 300 километров. Пентагон опасался ослабления военного арсенала США, а также того, что Украина будет использовать эти ракеты для поражения целей в глубине России.

К изменению позиции Вашингтона привело использование российской армией северокорейских ракет, несмотря на предостережения США, и удары России по важнейшим объектам украинской инфраструктуры. «Мы предупреждали Россию об этих вещах. Они возобновили свои атаки», — говорит источник Reuters.

Решение об отправке ATACMS, как пишет Reuters, Байден принял в середине февраля. Белый дом считает, что предоставление ATACMS может дать Украине новый импульс в войне, вынудив Россию отодвинуть дальше критически важные пункты командования и другие ценные объекты — например, авиационные, пишет Politico.

Российское агентство РИА Новости утверждает, что Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине для использования «в пределах суверенной украинской территории».

В сентябре 2023 года США поставили Украине ракеты ATACMS — но c меньшей дальностью, радиусом около 160 километров. В октябре Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила их, но не уточнил, какие цели были поражены. Эта партия ракет, как утверждала газета The Wall Street Journal, также была отправлена тайно. Издание отмечало, что в эти дни ВСУ объявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске.

что говорят в киеве о военной помощи сша

«Решит ли эта помощь все наши проблемы? Нет» США собираются выделить Украине 61 миллиард долларов. Это поможет остановить российскую армию? Отвечает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк

что говорят в киеве о военной помощи сша

«Решит ли эта помощь все наши проблемы? Нет» США собираются выделить Украине 61 миллиард долларов. Это поможет остановить российскую армию? Отвечает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк