В Госдуме предложили увеличить тюремный срок по статье о диверсии до 35 лет. Правительство поддерживает
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Уголовный кодекс РФ об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Такие изменения предлагается внести в статьи 281-281.3 Уголовного кодекса.
«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время», — написал Пискарев в телеграм-канале.
Обновлено. Адвокат Валерия Ветошкина в беседе с «Важными историями» отметила, что сейчас в России за различные диверсионные составы преступлений можно назначить по совокупности приговоров до 30 лет лишения свободы. «Чтобы желание Пискарева стало реальностью, необходимо поправить часть 5 статьи 56 УК, — рассказала адвокат. — При этом забавно, что господин Пискарев предполагает, что с диверсией всегда будет идти другой состав — ведь это единственное условие, при котором срок лишения свободы может быть таким большим».
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в российских регионах стали регулярно происходить диверсии, в том числе на железной дороге. Власти России обвиняют в этом сторонников Украины.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил в апреле, что с начала «СВО» полиция выявила больше 400 «пособников киевского режима», причастных к нападениям на административные здания, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.