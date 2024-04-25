Польша заявила, что готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших за границу после начала полномасштабного вторжения войск РФ.

«Я думаю, что многих поляков возмущает когда они видят молодых украинцев в гостиницах и кафе и слышат при этом, как много мы делаем для того, чтобы помочь Украине», — цитирует Reuters фрагмент интервью главы Минобороны Польши телеканалу Polsat News.

Как именно Польша будет помогать вернуть мужчин призывного возраста в Украину, министр обороны уточнять не стал, заявив лишь, что «возможна любая помощь».

В Украине принят новый закон о мобилизации, он вступит в силу в мае. Предполагается, что по новым правилам Вооруженные силы Украины могу пополнить до 500 тысяч человек, но точное число подлежащих мобилизации в законе не прописано.

На фоне принятия нового закона о мобилизации украинцам гражданам призывного возраста запретили получать паспорта в консульских учреждениях за пределами страны — за документами придется возвращаться в Украину.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в страны ЕС уехали около 4,3 миллиона украинцев, в том числе 860 тысяч взрослых мужчин, сообщает Reuters со ссылкой на базу данных Eurostat. Польша занимает второе после Германии место по числу принятых украинцев — она дала временное убежище примерно 950 тысячам человек.

Новый закон о мобилизации в Украине

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