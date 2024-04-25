Власти России в качестве ответной меры решили выслать двух сотрудников посольства Латвии в Москве, сообщил МИД РФ.

Ведомство вызвало временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку. Представители российского министерства выразили ей «решительный протест» в связи с объявлением персонами нон грата «без каких-либо оснований» двух дипломатов посольства России в Латвии и сообщили о высылке двух латвийских дипломатов.

«Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги», — заявили в МИД России.

Российское ведомство не уточнило, когда Латвия выслала дипломатов РФ. В конце марта МИД Латвии сообщил, что высылает одного сотрудника посольства России в Риге. Ведомство объяснило свое решение тем, что российское посольство «продолжает заниматься неуместными публичными коммуникациями, направленными на дискредитацию государственных институтов и властей Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе».

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада выслали сотни российских дипломатов. РФ ответила зеркально. По подсчетам РБК, с января 2022 года по октябрь 2023-го из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов. Москва в ответ выслала больше 346 человек.