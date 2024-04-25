Война Семьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 апреля читайте здесь.
Минобороны Великобритании ожидает, что Украина увеличит количество дальних ударов по России
Об этом в интервью Financial Times рассказал командующий британской армии Энтони Радакин.
По его мнению, Украина увеличит число дальних ударов по территории России, поскольку приток западной военной помощи призван помочь Киеву вести войну «более решительным образом».
При этом Радакин отметил, что сейчас многие пессимистично оценивают ситуацию с обороной Украины, поскольку страна с трудом дает отпор наступающим российским войскам. Однако командующий считает, что подобный взгляд на ход боевых действий не учитывает ряд тенденций, которые свидетельствуют об успехах ВСУ.
Так, Москве не удалось перекрыть зерновой коридор, созданный Украиной после выхода России из зерновой сделки. Кроме того, украинские военные все успешнее наносят удары по объектам в России. Также к позитивным для Киева тенденциям Радакин отнес последние пакеты военной помощи от союзников Украины.
«Опасность любой сиюминутной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет», — пояснил командующий.
Теперь, когда президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине военной помощи на почти 61 миллиард долларов, у ВСУ появится больше возможностей для ударов вглубь России, а также для стабилизации ситуации на фронте, считает Радакин.
Донецкая область
ВСУ вскоре могут пополнить сотни тысяч солдат. Сможет ли украинская армия «переварить» столько новобранцев? И чем ответит Россия?
Численный состав воюющих армий — информация, которую скрывают обе стороны. Цифрам, которые называют командования ВСУ и ВС РФ, трудно доверять — реальное количество «штыков», скорее всего, отличается от заявляемого на сотни тысяч. Тем не менее, прикинуть соотношение сил можно по числу соединений и подразделений, задействованных на фронте.
В нашем разборе мы (примерно) подсчитали, сколько «условных» батальонов на сегодня есть в распоряжении украинского и российского командований, и есть ли у ВС РФ преимущество над ВСУ по этому параметру в преддверии новой волны мобилизации в Украине.
Также мы попытались ответить на вопросы, сможет ли украинская армия «переварить» сотни тысяч новобранцев и придется ли российским войскам отвечать на мобилизацию противника своей мобилизацией (пока российские власти заверяют, что таких планов нет).
Суд в Украине арестовал настоятеля Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Арсения
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
«По ходатайству прокуроров уроженцу Карелии, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога», — пишет пресс-служба ведомства.
Накануне СБУ обвинила настоятеля Святогорской лавры в том, что он во время проповеди раскрыл местонахождение блокпостов украинских военных в Краматорском районе Донецкой области.
В спецслужбе уточняли, что запись этой проповеди позднее была опубликована на сайте лавры и в местном телеграм-канале. «Таким образом клирик пытался завуалированно „слить“ агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе», — говорилось в пресс-релизе СБУ. По данным источников «Украинской службы Би-би-си», речь идет о событиях осени 2023 года.
Митрополиту сообщили о подозрении по статье о распространении информации о местонахождении военных ВСУ (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Максимальное наказание по ней составляет восемь лет лишения свободы.
Против воевавшего в Украине жителя Иваново возбудили два уголовных дела. Он напал на подростка
В Иваново против вернувшегося в войны в Украине местного жителя возбудили два уголовных дела после того, как он напал на подростка, сообщает пресс-служба Следственного комитет России.
Согласно СК, дела возбудили по статьям о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ). Подозреваемый задержан был 23 апреля.
По версии следователей, подозреваемый 21 апреля «из хулиганских побуждений» направил «пистолет образца 1930–1933 гг. конструкции Токарева» на 15-летнего подростка и «высказывал в его адрес оскорбительные выражения относительно его внешности», а также один раз выстрелил в сторону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на подростка. Запись, предположительно, была сделана самим нападавшим. Ролик опубликовал телеканал IN, которому его прислал человек, пожелавший остаться анонимным. Он также рассказал журналистам, что нападавшего зовут Дмитрий, он вернулся с войны после ранения.
«Он разгуливает по городу в неадекватном состоянии, угрожает людям уже ни один месяц. Цепляется по любому поводу. У нас есть сведения, что вчера его задержали», — заявил собеседник телеканала.
Журналисты также напомнили, что летом 2023 года выпустил материл про Дмитрия, из-за того, что он преследовал свою бывшую жену, угрожал ей и соседям убийством, выбивал окна, исписывал стены ее дома угрозами. Сама жительница Иваново рассказывала журналистам, что за год написала около 30 заявлений в полицию, однако ее бывшего супруга так и не задержали.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 105 населенных пунктов и 216 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Новой американской помощи Украине хватит до конца 2024 года
Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он также добавил, что промедление конгресса с выделением помощи привело к территориальным потерям Украины, и теперь «нам потребуется некоторое время, чтобы выбраться из ямы», которую образовал дефицит вооружений.
При этом Салливан не исключил, в ближайшие недели российские войска все еще могут добиться новых тактических успехов.
- Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, который конгресс пытался согласовать с осени 2023 года.
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Россия наложило вето на подготовленную США и Японией резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, сообщает Reuters.
За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержался один — Китай.
В проекте резолюции говорилось, что «все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно вносить свой вклад в мирное использование космоса и предотвращение гонки вооружений в космосе».
Перед голосованием зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский пояснил, что Москва и не собиралась поддерживать резолюцию, поскольку «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений.
Постпред России Василий Небензя на заседании выразил сожаление, что Совбез не смог принять «взвешенное решение» для использования космоса в мирных целях.
В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя результаты голосования, заявил, что Россия работает над новым видом спутникового оружия. «Мы слышали, как президент [Владимир] Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не ветировала бы эту резолюцию», — полагает Салливан.
- В середине февраля председатель комитета по делам разведки палаты представителей конгресса Майк Тернер опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности». Источники телеканала ABC утверждали, что речь про планы РФ по размещению ядерного оружия в космосе.
- Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. На брифинге для журналистов он подчеркнул, что оружие находится на стадии разработки и пока не представляет непосредственной угрозы.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о разработке нового оружия «уловкой» Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине.
Послушайте подкаст «Что случилось» о размещении ядерного оружия в космосе
Суд арестовал недвижимость и счета замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в коррупции (и, возможно, в госизмене)
Суд в Москве наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом в ночь на 25 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, арестованы активы, зарегистрированные на Тимура Иванова, его жену, бывших жен и пятерых детей, включая приемных. Стоимость арестованного имущества не сообщается.
Тимур Иванов с 24 апреля находится в СИЗО «Лефортово» по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным источника ТАСС, следствие считает, что Иванов в 2018-2023 годах получил взятку в виде разных услуг на сумму более одного миллиарда рублей.
Как пишет «Коммерсант», по версии следствия, Иванов получал откаты от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина в виде таких услуг, как строительство и реставрация принадлежащей ему недвижимости, а за это помог компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Один из учредителей «Олимпситистроя» дал показания против Иванова.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности заместителя министра.
- По данным источников «Важных историй» в ФСБ, замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в государственной измене. Официально эта информация не подтверждена. Адвокат Иванова утверждает, что его подзащитный обвиняется только в получении взятки.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 104 боевых столкновения.
- На купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районе Берестового Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 19 атак в районах Серебрянского лесничества и Невского Луганской области, а также Тернов и Торского Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Выемки, Нового, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
- На ореховском направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Старомайорского Донецкой области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили четыре атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Силы противовоздушной обороны сбили одну управляемую ракету Х-59 и три разведывательных беспилотника.
- Подразделения ракетных войск нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Черкасской области в результате российской атаки пострадали шесть человек, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец.
По предварительным данным, при атаке был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе области, уточнил Табурец. Других подробностей он не сообщил.
Польша готова помочь украинским властям с возвращением граждан Украины призывного возраста
Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.
В частности, министр напомнил, что Польша и раньше предлагала помочь властям Украины с возвращением своих граждан призывного возраста. Как именно польские власти намерены это делать, он не уточнил. Но, по его словам, «возможна любая поддержка».
Министр также добавил, что «многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине».
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Этот закон, среди прочего, предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. 22 апреля стало известно, что МИД Украины поручило всем консульствам страны приостановить оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Исключение было сделано для документов, необходимых для возвращения в Украину.
Здравствуйте! Начинается 792-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.