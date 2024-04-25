Война Семьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»

Минобороны Великобритании ожидает, что Украина увеличит количество дальних ударов по России

Об этом в интервью Financial Times рассказал командующий британской армии Энтони Радакин.

По его мнению, Украина увеличит число дальних ударов по территории России, поскольку приток западной военной помощи призван помочь Киеву вести войну «более решительным образом».

При этом Радакин отметил, что сейчас многие пессимистично оценивают ситуацию с обороной Украины, поскольку страна с трудом дает отпор наступающим российским войскам. Однако командующий считает, что подобный взгляд на ход боевых действий не учитывает ряд тенденций, которые свидетельствуют об успехах ВСУ.

Так, Москве не удалось перекрыть зерновой коридор, созданный Украиной после выхода России из зерновой сделки. Кроме того, украинские военные все успешнее наносят удары по объектам в России. Также к позитивным для Киева тенденциям Радакин отнес последние пакеты военной помощи от союзников Украины.

«Опасность любой сиюминутной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет», — пояснил командующий.

Теперь, когда президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине военной помощи на почти 61 миллиард долларов, у ВСУ появится больше возможностей для ударов вглубь России, а также для стабилизации ситуации на фронте, считает Радакин.

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