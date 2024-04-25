«Коммерсант»: двух российских военных задержали в оккупированной части Херсонской области по обвинению в убийстве нескольких человек. Они заявили, что сожгли и подорвали тела жертв
В оккупированной части Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве четырех человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Об этом сообщает «Коммерсант».
Задержанных зовут Александр Осипов и Александр Кайгородцев. По информации издания, они признались в убийстве и написали явки с повинной.
В одном из домов в Подо-Калиновке сотрудники полиции обнаружили труп женщины. По предварительным данным, ее убили выстрелами из автомата Калашникова. Затем, чтобы скрыть следы преступления, преступники облили тело горючим и бросили гранату. От взрыва произошел пожар.
Военнослужащих задержали по горячим следам, пишет «Коммерсант». Они рассказали, что в соседнем селе Абрикосовка убили своего сослуживца и еще одну женщину, трупы которых также сожгли и подорвали. Одной из жертв оказалась глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак.
«Коммерсант» отмечает, что в связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. При этом сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны ВСУ.
Задержанные, по предварительным данным, служили в 144-й мотострелковой бригаде. Алексей Кайгородцев родом из Новосибирской области. Он был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получили еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков.
Телеграм-канал Baza пишет, что задержанных российских военных подозревают в убийстве пятерых человек. Погибшие — две женщины (в том числе глава поселка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ).
В свою очередь РИА Новости сообщает о задержании двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка. При этом источник агентства в силовых структурах отрицает, что задержанные служили в 144-й мотострелковой бригаде. По версии агентства, подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого ее убили.
Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, а также пытались поджечь еще один, пишет РИА Новости. Среди погибших — хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, «двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы».