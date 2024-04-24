Война Семьсот девяносто первый день войны. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Сенат США одобрил законопроект о военной помощи Украине.
- «Важные истории»: замминистра обороны РФ Тимура Иванова заподозрили в государственной измене.
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Часть города осталась без электричества.
- Россия обстреляла Харьков. Шесть человек пострадали.
- Беспилотники атаковали пять российских регионов. В Смоленской области загорелись топливно-энергетические объекты.
Российские барды Сергей и Татьяна Никитины опубликовали заявление в ответ на обвинения пропагандистов в «финансировании ВСУ»
Ранее российские пропагандисты обвинили артистов в «финансировании ВСУ и участии в антироссийских мероприятиях за рубежом» из-за того, что их пригласили на фестиваль «Возраст счастья» в Черногории (судя по программе мероприятия, оно никак не связано с Украиной).
«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в сети — злонамеренная ложь и клевета, — говорится в обращении Сергея и Татьяны Никитиных на их официальном сайте. — Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“».
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 24 апреля, что российские силы продвинулись в Очеретино и Новобахмутовке Донецкой области.
Проект обвинил в «крахе обороны на целом участке» фронта руководство 115-й отдельной механизированной бригады. В DeepState говорят, что руководство бригады допустило значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести. «Это не секрет, в соцсетях достаточно свежих публикаций с поиском родных», — отмечает проект.
Представитель Кремля также прокомментировал решение сената США, который в ночь на 24 апреля одобрил законопроект о военной помощи Украине.
По словам Дмитрия Пескова, ситуация на поле боя «слишком красноречивая и однозначная». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что все новые партии оружия для Киева не изменят динамику на фронте, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию источников «Важных историй» о том, что замминистра обороны Тимур Иванов подозревается в госизмене.
По словам представителя Кремля, сейчас «много перетолков» и нужно ориентироваться на официальную информацию. Песков назвал любые рассуждения на эту тему спекуляциями, отметил, что идет следствие, пишет РИА Новости.
Спасатели локализовали распространение огня на топливно-энергетических объектах в Смоленской области после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — заявил глава региона.
Источники украинских СМИ ранее заявили, что дроны Службы безопасности Украины атаковали в Смоленской области две нефтебазы.
Два человека погибли при обстреле села Абрикосовка в Херсонской области со стороны ВСУ 24 апреля, сообщил назначенный Россией «глава» аннексированного региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате обстрела разрушен и сожжен частный дом.
Кроме того, как утверждает Сальдо, вечером 23 апреля украинский дрон атаковал грузовик в Новой Каховке. Ранения получили три человека: двум из них медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализирован 53-летний мужчина.
Накануне Сальдо сообщил, что при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ ранения получили пять человек.
Верховная Рада Украины увеличила численность пограничников на 15 тысяч военнослужащих, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.
Издание «Страна.ua» предполагает, что увеличение численности пограничников может быть связано с тем, что летом может вырасти количество желающих сбежать за границу.
«Важные истории»: замминистра обороны РФ Тимура Иванова заподозрили в государственной измене
Как сообщили два не связанных друг с другом источника «Важных историй», близких к ФСБ, заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в госизмене, а взятка, о которой сообщил СК, — это лишь публичная часть обвинения.
«Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны», — сообщил один из источников издания.
«За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене», — сказал другой источник.
В ФСБ России, которая расследует дела о государственной измене, пока это не комментировали.
- Тимура Иванова задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра обороны на два месяца. Его отправили в СИЗО «Лефортово».
«Медиазона» рассказывает о деле электромонтера из Москвы, которого пугали в СИЗО делом о госизмене, но он сбежал из-за ошибки следователя
Беспилотник сбросил два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка в Запорожской области вечером 23 апреля, сообщил назначенный Россией глава «администрации» аннексированного региона Евгений Балицкий.
«По информации оперативных служб, пострадала девочка 10 лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение», — заявил Балицкий.
МИД Бразилии заявил, что в Украине погибли или пропали без вести четверо бразильцев, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Бразилии.
«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — сообщил собеседник агентства.
Правительство Бразилии точно не знает, сколько бразильцев воюют на стороне Украины.
Западные страны получили рекордное количество просьб о предоставлении убежища от граждан России, уклоняющихся от службы в армии, сообщает министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине.
Представители британской военной разведки отмечают, что, по данным «Медиазоны», в марте 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части (статья 337 УК). Общее количество дел с момента объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года приблизилось к 7400, при этом наибольшее количество дел — 496 — приходится на Московскую область.
«Многие из найденных военных, которые предстают перед военным судом, получают условные сроки, возвращаются в свои части и на фронт. В то же время количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от российских граждан, уклоняющихся от службы в армии, достигло рекордного уровня», — говорится в обзоре.
Как отмечает британская разведка, российские солдаты, принудительно призванные во время «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе бессрочно, не имея особых перспектив на окончание службы.
Источники украинских СМИ утверждают, что дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области
По словам источников «РБК-Украина» и «Суспильне», беспилотники атаковали две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов «Роснефти» в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области.
Издание отмечает, что на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской нефти. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
- Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что, «по всей вероятности», целью атаки были топливно-энергетические объекты в Смоленском и Ярцевском районах. Анохин добавил, что в результате возникли пожары, которые тушат сотрудники МЧС. По его словам, никто не пострадал.
- Местные телеграм-каналы пишут, что в результате атаки загорелись нефтебазы. По данным Astra, в Ярцевском районе загорелся Смоленский НПЗ.
Киев
Российские войска атаковали в Одессе место хранения выведенной из строя автомобильной техники, сообщили Силы обороны юга Украины.
По заявлению украинских военных, российские силы «пытаются выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу». При ударе никто не погиб. Как утверждается, на месте обстрела не было украинских военных.
Государственная служба по ЧС Украины опубликовала видео и фото, на которых, как сообщается, показана работа спасателей, ликвидирующих последствия ракетной атаки по Одессе. По данным властей, при ударе пострадала местная жительница. Ударной волной повреждены около 30 домов. Город частично остался без света.
По данным телеграм-канала Astra, беспилотник пытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Сам аэродром, как утверждается, не пострадал, а обломки сбитого дрона повредили дом в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Надежда».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее отчитался о четырех сбитых над регионом дронах. Также он уточнил, что на территории одного из местных СНТ в результате падения обломков загорелся частный дом.
В мире идет Вторая холодная война. Так считает историк Нил Фергюсон
Шотландский историк Нил Фергюсон, проживающий в США, опубликовал колонку в издании Bloomberg, в которой утверждает, что мир живет во времена Второй холодной войны. США и европейским странам противостоит объединение Китая, России и Ирана, а победитель в этом конфликте неизвестен. При этом, в отличие от прошлой холодной войны, Китай — гораздо более сильный экономический соперник для США, чем Советский Союз.
Пока, к счастью, мы находимся в состоянии Второй холодной, а не Третьей мировой войны. Однако Вторая холодная война развивается быстрее, чем Первая. Если российское вторжение в Украину было для нас эквивалентом Корейской войны 1950-53 годов, то мы (на данный момент) прошли второй Карибский кризис — из-за Тайваня — и уже вступили в период разрядки, который в прошлый раз длился два десятилетия.
Три украинских беспилотника атаковали два объекта ТЭК под Смоленском, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее СМИ сообщили, что в Смоленской области дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки по состоянию на 6:00 24 апреля произошло 101 боевое столкновение.
- Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 77 авиационных ударов, совершили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В течение прошедших суток под авиаудары попали населенные пункты Черниговской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отбили на купянском направлении пять атак ВС РФ, на лиманском — 19 атак, на бахмутском — 21 атаку, на авдеевском — тоже 21 атаку, на новопавловском — 24, на ореховском — пять, на херсонском — три.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и по одному зенитно-ракетному комплексу ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск поразили одну наземную станцию управления БПЛА, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два района сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и три другим важным объекта ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенат конгресса США за одобрение законопроекта о военной помощи Украине.
Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него.
Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.
Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. Я так же ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах.
Дальнобойные способности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщает пресс-служба суда. Также по этому делу арестован второй фигурант дела Сергей Бородин.
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Российские войска вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля пять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областного совета Николай Лукашук. По его словам, российские войска использовали два дрона-камикадзе и около 20 артиллерийских снарядов.
В результате атаки повреждены агрофирма и сельхозпредприятие, а также две линии электропередачи. Без света остались 2,1 тысячи потребителей.
По уточненной информации, в результате вечерних атак пострадали две женщины 51 и 61 лет. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Известно, что повреждены два частных дома, автомобили и хозяйственная постройка.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе
По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, войска РФ нанесли ракетный удар около 7 утра. По предварительной информации, ранена 43-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По данным властей, ударной волной повреждены около 30 домов: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки.
«РБК-Украина» сообщает, что после ракетного удара часть Одессы осталась без электричества. «Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента в Одессе пишет, что над городом поднимается дым.
Местные СМИ публикуют фотографии, на которых показан дым после удара.
Россия ночью обстреляла Харьков. Шесть человек пострадали
Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские военные в 00:57 нанесли удар по Шевченковскому району города ракетой, выпущенной из комплекса С-300.
В результате атаки повреждены три многоквартирных дома, два офисных здания, три нежилых дома, газовая магистраль и 33 автомобиля.
Пострадали трое мужчин 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45 и 54 лет.
В Липецкой области, по данным главы региона Игоря Артамонова, сбитый беспилотник упал в промышленной зоне Липецка. Жертв нет, заявил губернатор. По словам главы региона, «объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», поэтому в городе не включали сирены. Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атаке, предположительно, подвергся Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).
В Воронежской области сбили четыре дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. В соцсетях публикуют видео пожара, снятое, как утверждается в Воронежской области. Губернатор не упоминает про возможное поражение нефтебазы или НПЗ. По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА на территории одного из СНТ загорелся частный дом.
В Смоленской области в результате атаки украинских дронов загорелись гражданские объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По информации главы региона, в результате атак жертв и пострадавших нет.
Astra сообщает, что, по данным местных жителей, горит Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Всего жители района, пишет телеграм-канал, слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода.
Внимание. На записи есть мат.
Минобороны РФ сообщает, что дежурные средства ПВО сбили или перехватили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами.
По заявлению российской стороны, три беспилотника уничтожили над Курской областью, два — над Белгородской, два — над Воронежской и один — над территорией Смоленской области.