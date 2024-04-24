Война Семьсот девяносто первый день войны. Онлайн «Медузы»

Российские барды Сергей и Татьяна Никитины опубликовали заявление в ответ на обвинения пропагандистов в «финансировании ВСУ»

Ранее российские пропагандисты обвинили артистов в «финансировании ВСУ и участии в антироссийских мероприятиях за рубежом» из-за того, что их пригласили на фестиваль «Возраст счастья» в Черногории (судя по программе мероприятия, оно никак не связано с Украиной).

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в сети — злонамеренная ложь и клевета, — говорится в обращении Сергея и Татьяны Никитиных на их официальном сайте. — Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“».