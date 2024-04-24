Национальный украинский телемарафон, запущенный в начале полномасштабного вторжения России и ежедневно освещающий основные события, связанные с фронтом, обеспечил «беспрецедентный уровень контроля» властей Украины над телевизионными новостями в прайм-тайм.

К такому выводу пришел Госдепартамент США в своем отчете о нарушении прав человека. Госдеп отмечает, что телемарафон придерживается правительственной линии в освещении войны, а единая трансляция может в конечном итоге «облегчить государственный контроль над вещанием».

Также в отчете отмечается, что в едином телемарафоне не участвовали телеканалы, считающиеся связанными с оппозиционными партиями — в том числе «Пятый канал», «Прямий» и «Эспресо». Владельцем первых двух был предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В ноябре 2021 года, после принятия закона о деолигархизации, он продал их медиахолдингу, в составе которого были журналисты этих же каналов.

В отчете Госдепартамента также отмечается, что украинское правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям СМИ и отдельных журналистов, которых сочли угрозой национальной безопасности, а также тех, кто, по мнению властей, выражал позицию, подрывающую суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Госдепартамент обращает внимание, что некоторые из критиков правительства попали в черный список новостных программ, а журналисты-расследователи становились жертвами негативных кампаний в соцсетях.

Более того, некоторые украинские СМИ еще весной 2022 года сообщали, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и жаловались на давление со стороны Офиса президента Украины, говорится в отчете Госдепартамента.

Телемарафон «Единые новости» («Єдині новини») был создан в 2022 году указом Владимира Зеленского. В его рамках шесть украинских начали круглосуточное вещание, рассказывая о ходе российского вторжения. Телеканалы производили собственный контент, но координировались между собой.

В январе 2024 года The New York Times опубликовал материал о работе Национального телемарафона, в котором собеседники газеты называли его «государственной пропагандой». Украинские социологи отмечали, что уровень доверия зрителей к телемарафону падает с начала 2023 года. В феврале результаты опросов впервые зафиксировали превышение числа тех, кто не доверяет марафону, над количеством доверяющих.

В апреле 2024 года в Верховной раде Украины Национальному телемарафону пригрозили закрытием, если он не сменит формат. Глава правительственного комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин пояснил, что международная финансовая помощь Украине сокращается, а эффективность и необходимость телемарафона снизилась в сравнении с началом войны.

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Война Семьсот девяносто первый день войны. Онлайн «Медузы»