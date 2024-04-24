Беспилотники атаковали пять российских регионов. В Смоленской области загорелись топливно-энергетические объекты

Обновление. Две нефтебазы в Ярцево и Раздорово Смоленской области атаковали дроны СБУ, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники. «После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала», — говорится в публикации. Атаки в других регионах собеседники издания не комментировали.

Белгородская, Воронежская, Смоленская, Курская и Липецкая области подверглись атакам беспилотников в ночь на 24 апреля, сообщают местные власти.

В Минобороны РФ сообщили об атаках только в четырех регионах, не упомянув Липецкую область. В ведомстве утверждают, что всего средства ПВО сбили восемь дронов.

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что, «по всей вероятности», целью атаки были топливно-энергетические объекты в Смоленском и Ярцевском районах. Анохин добавил, что в результате возникли пожары, которые тушат сотрудники МЧС. По его словам, никто не пострадал. Местные телеграм-каналы пишут, что в результате атаки загорелись нефтебазы. По данным Astra, в Ярцевском районе загорелся Смоленский НПЗ.

В сети также распространились видео, как утверждается, с места пожара в Воронежской области после атаки БПЛА. В то же время Astra отмечает, что это видео из Ярцевского района Смоленской области.

В свою очередь губернатор Александр Гусев отчитался о четырех сбитых над регионом дронах. Также он уточнил, что на территории одного из местных СНТ в результате падения обломков загорелся частный дом. Об атаке на нефтебазу или НПЗ он не сообщал.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. По словам губернатора, дрон пытался атаковать «единичный объект инфраструктуры», никто не пострадал. Он добавил, что в городе не включали системы оповещения, поскольку «угрозы атаки жилого массива не было». Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атаке, предположительно, подвергся Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников, после чего на некоторых предприятиях были выведены из строя установки первичной переработки, что привело к сокращению производства топлива.

Западные СМИ писали, что США просили Украину воздержаться от таких атак, опасаясь, что это дестабилизирует мировой топливный рынок, но Киев призыв проигнорировал.

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