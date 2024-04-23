Война Семьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- США работают над санкциями против китайских банков за сотрудничество с Россией, пишет The Wall Street Journal.
- В Одессе при атаке беспилотников пострадали девять человек, среди них четверо детей.
- С начала войны 120 жителей Белгородской области погибли в результате обстрелов, заявил глава региона.
- «Зеркало недели»: МИД Украины ввел временный запрет на оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы — все это действительно нужно Украине на поле боя» — рассказал украинский лидер.
По словам Зеленского, в ходе разговора он также обсудил с Сунаком необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и ожидания от саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.
Восстановить телебашню в Харькове, разрушенную после ракетного удара войск РФ, можно будет только после завершения боевых действий
Об этом, пишет «Страна.ua», заявил директор департамента гражданской защиты военной администрации Харьковской области Иван Сокол.
По его словам, специалисты оценят возможность восстановления телебашни после разбора поврежденной аппаратуры.
- 22 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову, попав в телебашню. В результате атаки башня разломилась на две части.
- Глава военной администрации области Олег Синегубов сообщал, что после разрушения телебашни в Харькове и ближайших к нему населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.
В Литве начинаются одни из крупнейших национальных учений «Гром Перкунаса 2024», в которых будут участвовать армия страны и все государственные учреждения. Как сообщает Delfi, для участия в учениях будут призваны 2,5 тысячи солдат запаса.
Приглашение на службу получат более 10 тысяч военнообязанных активного резерва Литовской Республики. 2,5 тысячи из них мы призовем на повторное обучение, а у всех остальных проверят данные и проведут медицинское обследование», — рассказал замначальника Оборонного штаба Литвы по оперативной работе полковник Жильвинас Гаубис.
В учениях также примут участие около 10 тысяч иностранных военных. На прошлой неделе, отметил Гаубис, в страну прибыли 600 военнослужащих и 12- транспортных средств Сил быстрого реагирования США. В ближайшее время в Литву приедут военные немецкой бригады — около 4,5 тысячи солдат и 200 единиц техники.
Во время учений с 7 на 8 мая в стране будет объявлен комендантский час, на дорогах Литвы могут проходить рейды. Учения продлятся до 10 мая.
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-режиме, пишет РБК со ссылкой на организаторов шествия. Они объяснили такое решение «существующими угрозами общественной безопасности».
Ранее в нескольких российских регионах, включая приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области, отменили парад Победы и другие мероприятия к 9 мая.
Войска РФ во время ночной атаки беспилотников по территориям Украины применили новую тактику, рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
«Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Враг пытался направлять по разным направлениям один-два дрона с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним», — рассказал он.
По словам представителя ВСУ, с помощью новой тактики войска РФ пытались получить информацию о работы украинских мобильных огневых групп сил ПВО.
- Армия РФ в ночь на 23 апреля атаковала Украину беспилотниками-камикадзе. ВСУ сообщили, что сбили 15 из 16 дронов. В результате атаки в Одессе пострадали девять человек, среди них четверо детей.
ФСБ отчиталась о задержании в Брянске «последователя украинских радикалов». Задержанного обвинили в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ задержали в Брянске гражданина РФ, «исповедующего украинскую националистическую идеологию», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
ФСБ утверждает, что задержанный готовил диверсионно-террористический акт в РФ «по заданию представителей запрещенной террористической организации». Имя задержанного и название организации не называется. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое, как утверждается, планировал использовать задержанный.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 2 статье 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.
ФСБ опубликовал видео задержания и части допроса задержанного. В родике фигурант дела заявил, что что получил задание «поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест». При каких обстоятельствах снимали видео, неизвестно.
Беспилотник ВСУ атаковал село Безлюдовка Шебекинского городского округа, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения и взрыва дрона поврежден фасад коммерческого объекта. Пострадавших нет.
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон надеется прекратить поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина.
По мнению американских чиновников, помощь Пекина позволила Москве восстановить военно-промышленный потенциал, так как Китай стал основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков в РФ. Банки служат ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций, поясняет издание.
Американские чиновники рассчитывают, что угроза потери доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой заставят Пекин «изменить курс».
В течение суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии, который возник после российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны, сообщила «Укрэнерго».
«Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. <…> Сегодня Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран», — говорится в сообщении компании.
23 апреля с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности, предупредили в «Укрэнерго». Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для бытовых потребителей ограничения действуют в Харьковской области.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 11 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, системы залпового огня, были атакованы 85 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры.
Ситуация в регионах Украины
- Запорожская область. В течение суток войска РФ 514 раз ударили по региону. Под обстрелы попали шесть населенных пунктов. 182 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Поступило пять сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
- Херсонская область. За минувшие сутки войска РФ обстреляли более десятка населенных пунктов и Херсон. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены восемь многоэтажек и 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения.
- Днепнропетровская область. Вечерм 22 апреля российские военные атаковали Никополь с помощью FPV-дрона и ударили из тяжелой артиллерии. Ночью армия РФ обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую общину. Люди не пострадали.
- Харьковская область. В течение суток артиллерийским и минометным ударам россиян подверглись около 15 населенных пунктов региона. Повреждены жилые дома, предприятия, хозяйственные постройки, офисные помещения и здание школы. Один человек погиб, двое ранены.
- Донецкая область. За минувшие сутки войска РФ 15 раз обстреляли населенные пункты региона. В результате обстрелов погибли два человека, один ранен. Повреждены жилые дома и административное здание. С линии фронта эвакуированы 130 человек, в том числе 19 детей.
В середине апреля 2024 года «Медуза» стала целью сильнейшей DDoS-атаки за всю историю существования издания. Ее организаторы не просто пытались помешать работе нашего сайта, — они хотели сделать так, чтобы «Медузу» больше нельзя было читать. И хотя у нас нет прямых доказательств, мы предполагаем, что за этой атакой, как и за прошлыми, стоят российские власти. Наши технические партнеры, фонд Qurium, подготовили отчет с первыми данными об атаке. «Медуза» публикует пересказ этого отчета.
Путин посмертно наградил орденом Мужества военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в Украине.
Еремин награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в указе президента РФ.
«Известия» сообщили о гибели Еремина 19 апреля. Издание утверждало, что корреспондент погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в Запорожской области, где Еремин снимал репортаж.
ФСБ заявила о задержании в Луганске еще одного фигуранта дела о подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова
В аннексированном РФ городе был задержан гражданин Украины, 1995 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Имя фигуранта дела не называется.
Задержанный, утверждает ФСБ, принимал участие в подготовке подрыва бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка».
По версии российской спецслужбы, в 2021 году задержанный познакомился «с агентом СБУ», гражданкой Украины Ярославой Хрестиной, которая после начала войны уехала в Варшаву.
«По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля потерпевшего в июне 2023 года осуществил видео наблюдение за адресом его проживания, и в апреле 2024 года перевел курьеру 10 000 рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных СБУ в косметические средства, которые были использованы при совершении преступления», — заявили в ФСБ.
- 12 апреля автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Прозоров получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).
- По делу о подрыве машины Прозорова были арестованы два человека — Владимир Головченко, которого ФСБ обвиняет в том, что он собрал и установил бомбу, а также Ивана Паскаря — курьерва, который привез взрывчатку в Россию.
В 2023 году в издательстве Йельского университета вышла книга «Потерянный мир: как у Запада не получилось предотвратить вторую холодную войну». Ее написал Ричард Саква — британский политолог, профессор международных отношений в Университете Кента. В своей работе Саква описывает отношения России с Западом, который, по его мнению, должен был удержать Путина от нападения на Украину — но не смог этого сделать. Более того, Саква уверен, что западные лидеры несут за начало войны не меньшую ответственность, чем Путин. Сам исследователь после начала вторжения не разорвал связи с Россией, а также продолжил участвовать в близком к Кремлю российском дискуссионном клубе «Валдай». «Медуза» поговорила с Саквой о том, почему он по-прежнему считает важной дискуссию с российской аудиторией, что, по его мнению, должен был сделать Запад перед 24 февраля 2022 года.
С начала войны 120 жителей Белгородской области погибли в результате обстрелов
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 11 погибших — дети. Еще 651 человек, включая 51 ребенка, получил ранения.
По подсчетам издания «7×7», в Белгородской области за два года войны погибли не менее 134 человек.
Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В результате падения обломков сбитого российского беспилотника была повреждена торговая инфраструктура в районе Очакова, уточнила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте падения обломков возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Ведомство утверждает, что пострадавших нет. Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал об одном пострадавшем.
«Зеркало недели»: МИД Украины ввел временный запрет на оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей
Министерство иностранных дел Украины поручило всем консульствам страны приостановить оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.
В письме говорится, что временные ограничения вводятся с 23 апреля «с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопросов воинского учета». Запрет коснется мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Официально украинские власти о введении запрета не сообщали.
Издание уточняет, что запрет будет действовать до получения ведомством разъяснений относительно положений закона о мобилизации, который вступит в силу в мае. До тех пор украинцы, подпадающие под действие запрета, смогут лишь оформить документы для возвращения в Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли шесть ракетных 77 авиационных ударов. совершили около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 86 боевых столкновений. На лиманском направлении войска РФ провели 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка Луганской области, а также Терны и Торское Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 18 атак россиян в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердычи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ более 20 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, два средства ПВО и район сосредоточения личного состава противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Весной 2024 года в Украине были приняты поправки в закон о мобилизации, которые вступят в силу в середине мая. Сама всеобщая мобилизация в стране была объявлена еще в момент полномасштабного вторжения РФ, в феврале 2022-го, и с тех пор несколько раз продлевалась. В России формально «частичная» мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, также до сих пор не отменена. Ее проведение регулируется федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и парой указов президента РФ. В правилах, по которым проходит мобилизация в обеих воюющих странах, есть немало общего. «Медуза» решила сравнить основные положения, регулирующие отсрочки и освобождение от мобилизации в России и Украине.
В Харькове нет эфирного вещания после удара по городской телебашне
В Харькове и ближайших к нему населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания, рассказал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
22 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городской телебашне. В результате атаки башня разломилась на две части.
«Общая высота башни до попадания — 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования», — сообщил Синегубов.
Чиновник отметил, что жители Харькова могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают.
Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.
В поселке Разумное в результате попадания во двор частного дома выбиты окна и посечен фасад здания, также поврежден автомобиль.
Всего за ночь над Украиной, по данным ВСУ, сбиты 15 дронов-камикадзе
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, войска РФ атаковали Украину в ночь на 23 апреля двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 16 беспилотниками типа «Шахед-131/136».
Силы обороны юга Украины отмечают, что среди целей беспилотников была промышленная и припортовая инфраструктура южной части страны.
ВСУ, как утверждается, удалось сбить 15 дронов в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.
В Очакове в результате падения сбитого беспилотника пострадал мирный житель, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
По данным администрации Киева, все запущенные по городу дроны были сбиты. Разрушений и пострадавших нет.
Средства ПВО сработали в Киевской области, заявили в администрации региона. Отмечается, что попаданий в жилую или критическую инфраструктуру, погибших и пострадавших нет.
В Черкасской области, где сбили два беспилотника, также обошлось без разрушений и пострадавших.