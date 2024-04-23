Война Семьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»

В Литве начинаются одни из крупнейших национальных учений «Гром Перкунаса 2024», в которых будут участвовать армия страны и все государственные учреждения. Как сообщает Delfi, для участия в учениях будут призваны 2,5 тысячи солдат запаса.

Приглашение на службу получат более 10 тысяч военнообязанных активного резерва Литовской Республики. 2,5 тысячи из них мы призовем на повторное обучение, а у всех остальных проверят данные и проведут медицинское обследование», — рассказал замначальника Оборонного штаба Литвы по оперативной работе полковник Жильвинас Гаубис.

В учениях также примут участие около 10 тысяч иностранных военных. На прошлой неделе, отметил Гаубис, в страну прибыли 600 военнослужащих и 12- транспортных средств Сил быстрого реагирования США. В ближайшее время в Литву приедут военные немецкой бригады — около 4,5 тысячи солдат и 200 единиц техники.

Во время учений с 7 на 8 мая в стране будет объявлен комендантский час, на дорогах Литвы могут проходить рейды. Учения продлятся до 10 мая.