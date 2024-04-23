В Омске священника обвинили в «реабилитации нацизма» из-за «икон бандеровцев»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против священника из Омска по обвинениям в «реабилитации нацизма» (часть 1 статьи 354.1 УК) и нарушении права на свободу вероисповедания (часть 2 статьи 148 УК).

Как утверждается, священнослужитель повесил в своем приходе портреты «украинских пособников нацизма — бандеровцев», стилизованные под иконы.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь священнослужителем религиозной организации, приискал стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы украинских пособников нацизма — бандеровцев. После этого, действуя умышленно и незаконно, имея умысел на оскорбление религиозных чувств верующих и на реабилитацию нацизма, разместил данное изображение для публичного обозрения, выражая явное неуважение к обществу, в помещении трапезной на территории религиозной организации, — месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний и доступном для обозрения неопределенному кругу лиц», — говорится в пресс-релизе СК.

Имя подозреваемого в ведомстве не назвали. Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что речь идет о 57-летнем священнике Игоре М. (по данным Shot, его фамилия Максимов), служащем в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске.

Shot утверждает, что Максимов повесил в храме иконы с изображениям Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других украинских националистов еще год назад. Тогда на него пожаловались в полицию, но изначально священник отделался профилактической беседой. Максимов заявлял, что повесил портреты по повелению главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука, пишет телеграм-канал.

В местном управлении ФСБ заявили, что в ходе обысков по месту жительства священника и на территории его прихода изъяли «печатные материалы, оправдывающие деятельность украинских националистических организаций, действовавших в период Второй мировой войны».

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