Муж Елены Блиновской уехал «реабилитироваться» на войну. Теперь он жалуется, что с ним собираются расторгнуть контракт

Кадр из видеообращения Алексея Блиновского Телеграм-канал «Пашаев ТВ»

Алексей Блиновский, муж , основательницы «марафона желаний», арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой не допустить расторжения его контракта с Минобороны РФ. Видеообращение Блиновского опубликовал адвокат Эльман Пашаев.

В публикации телеграм-канала «Пашаев ТВ» говорится, что «отдельные сотрудники» Следственного комитета якобы начали угрожать Алексею Блиновскому и «предпринимать действия по расторжению контракта, заключенного им с Минобороны». Какие действия они предпринимают, не уточняется.

«Я хочу к вам [Александру Бастрыкину] обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в смонтированном ролике с вырезанным фоном.

В своем обращении он напомнил, что в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на него были наложены ограничения. В частности, Блиновскому запрещено пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями. Также он отметил, что суд арестовал счета и имущество его семьи, а его жену отправил в СИЗО.

Он добавил, что о запрете на подписание контракта с Минобороны ему не сообщали «ни суд, ни следователь». «Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств», — сказал Блиновский.

Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом. Мои навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизней наших бойцов.

При этом Блиновский заявил, что не может раскрыть, чем именно занимается на войне, поскольку это «является военной тайной». Однако он считает, что Бастрыкин может отправить «ответственных лиц для проверки достоверности его слов и объема проделанной работы».

О том, что Блиновский отправился на войну, стало известно в середине апреля 2024 года. Телеграм-канал Shot тогда писал, что таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

Вскоре после этого Эльман Пашаев заявил, что Блиновского отправили в подразделение, которое занимается дронами и радиоэлектронной борьбой. «В мае будет два года как я в зоне , Блиновский служит со мной — я его забрал», — сказал РИА Новости адвокат.

Он также добавил, что позывной Блиновского — «Брикс», а его самого — «дядя Эльман». Других подробностей он не сообщил. Shot писал, что перед отправкой на войну Блиновский якобы потратил 50 миллионов рублей на закупку БПЛА для российской армии. Источник канала утверждал, что Блиновский в составе занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.

В середине апреля в телеграм-канале «Пашаев ТВ» вышел ролик с Пашаевым и Блиновским, как утверждается, записанный в «зоне СВО». В подписи к видео говорилось, что Блиновский уже больше месяца служит по контракту. «К сожалению, информация об этом просочилась в СМИ, хотя Алексей всех просил не распространяться о его службе, чтобы его желание заключить контракт не связывали с уголовным расследованием по факту неуплаты налогов его женой», — отмечалось в посте.

Дело Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

Дело Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей