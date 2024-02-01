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«Это русский след, это русское консульство, это специальный заказ» Лева Би-2 — о задержании музыкантов группы в Таиланде и попытках депортировать их в Россию

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Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта, прошедшего 24 января на Пхукете, обвинив их в том, что они выступали без разрешения на работу. Музыканты почти неделю провели в центрах для мигрантов. Большинству участников группы грозила депортация в Россию. «Би-2» выступали против российского вторжения в Украину. Одного из лидеров группы — Леву Би-2 — в мае 2023 года Минюст объявил «иностранным агентом». По одной из версий, выслать музыкантов в Россию потребовал лично генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов. После переговоров, в которых принимали участие дипломаты из Израиля и Австралии, участникам группы все-таки разрешили улететь в Тель-Авив. Вот что сказал Лева Би-2 после возвращения из Таиланда.
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