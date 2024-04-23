Французская компания Astronics PGA продолжает обслуживать самолеты Путина, Медведева и Шойгу. Несмотря на санкции, она заработала до пяти миллионов евро

Владимир Путин на президентском борту во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии, 11 декабря 2017 года Пресс-служба Кремля / Anadolu / Getty Images

Французская компания PGA («дочка» американской Astronics) после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину продолжила обслуживать самолеты высокопоставленных чиновников России, несмотря на международные санкции против России. Об этом сообщила 21 апреля французская газета Le Parisien, которая сослалась на бывшего топ-менеджера компании.

PGA, базирующаяся в Шатору в департаменте Эндр, занимается авионикой — электронными системами, устанавливаемыми на борту воздушного судна. Как утверждает источник газеты, с начала войны PGA получила от четырех до пяти миллионов евро за обслуживание семи самолетов в России (от 300 тысяч до полутора миллионов евро за контракт). Речь идет о бортах президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, двух лайнеров ФСБ.

Компания отправляла оборудование в Москву через Армению, дистанционно отслеживая поставки, а платежи проводила через Дубай, заявил источник. По его словам, поставки осуществляли скрытно в контейнерах вместе с другим оборудованием.

Власти РФ в декабре 2023 года, как заявил собеседник издания, заказали для самолета Владимира Путина электронное оборудование на один миллион евро, поставки запланированы на 2024 год. Как отмечает Le Parisien, источник издания знает об этом, поскольку остается в курсе дел компании благодаря своим связям в профессиональной среде.

Какие именно системы поставляла PGA для российских самолетов, неясно. На сайте компании сказано, что она поставляет системы связи и развлечений на борту, управления салоном и освещения. Также на сайте говорится, что представительства компании по поддержке клиентов расположены во Франции, США и России. По словам собеседника Le Parisien, команда в Москве появилась в 2016 году.

Источник издания утверждает, что в последние дни несколько руководящих сотрудников ушли из PGA, что, по его словам, может свидетельствовать о том, что бизнесом компании в России заинтересовались французские власти.

В PGA не ответили на запрос журналистов.