Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Часть города осталась без электричества

Российские войска утром 24 апреля вновь ударили ракетами по Одессе. В результате ракетного удара, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, взрывной волной были повреждены около 30 зданий. Известно как минимум об одной пострадавшей — 43-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести, написал в телеграм-канале глава региона.

Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил Кипер, не став пока уточнять подробности. «РБК-Украина» сообщает, что после ракетного удара часть Одессы осталась без электричества. «Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента в Одессе пишет, что над городом поднимается дым.

Войска РФ постоянно наносят удары по Одессе, в том числе по портовой инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками, пострадали девять человек.

Весной 2024 года, отмечали западные СМИ, российские военные изменили тактику, став более интенсивно наносить удары по энергосистеме Украины, выбирая в качестве целей объекты, находящиеся в менее защищенных средствами ПРО регионах.