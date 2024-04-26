Власти Киева начали срочную эвакуацию двух медицинских учреждений, в том числе детской больницы на улице Богатырской, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Сотрудников и пациентов больниц перевозят в другие учреждения города.

Украинское издание «Суспiльне» опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, показаны кадры срочной эвакуации одной из больниц.

Причиной эвакуации чиновники назвали видео с угрозами ракетного удара по этим больницам, которое распространяется в соцсетях. «В интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы», — заявили в администрации Киева.

О каком видео идет речь, чиновники не уточнили. Украинские СМИ предполагают, что речь идет о ролике с выступлением главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, в котором тот упомянул адрес двух больниц в Киеве.

«Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени, без колебаний. Среди террористов и их пособников есть убитые и раненые, без сомнения, их настигнет заслуженная кара, даже не смотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30 и 32, где спрятались за спины больных детей», — сказал Тертель, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания 25 апреля.

Обновление. Служба безопасности Украины назвала «информационно-психологической спецоперацией» заявление главы КГБ Беларуси, в котором упоминались больницы. В СБУ отметили, что «сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы». «Белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором», — добавили в украинской спецслужбе.

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