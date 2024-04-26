В Великобритании двух местных жителей обвинили в работе на российскую разведку. Они подожгли склад, принадлежавший предпринимателям из Украины

В Великобритании двух местных жителей обвинили в работе на российскую разведку в рамках расследования дела о поджоге склада на востоке Лондона, который принадлежал компаниям предпринимателей из Украины. Как сообщают BBC News и Sky News, в общей сложности обвинения предъявлены пяти фигурантам дела.

По версии следствия, организатор поджога — 20-летний Дилан Эрл — «занимался деятельностью, направленной против связанных с Украиной предприятий, с целью оказания помощи российскому государству». Его обвинили в нарушении закона о национальной безопасности, а также в мошеннической деятельности, «исследовании и разведке целей» и попытке вербовки для помощи иностранной разведке.

Помимо него в нарушении закона о нацбезопасности обвинен 22-летний Джейк Ривз — его также подозревают в поджоге и получении денег от иностранной разведки.

Трем другим фигурантам дела вменяют преступления, не связанные с законом о национальной безопасности. Одного из них обвинили в том, что он знал о готовящемся поджоге, но не сообщил об этом властям. Еще двоим предъявили обвинение в совершении поджога при отягчающих обстоятельствах.

Пожар в промышленной зоне Лейтона произошел 20 марта. По данным BBC, сгоревший склад принадлежал курьерским компаниям Oddisey и Meest UK, которыми владеют украинские предприниматели Михаил Приходько (Бойков) и его жена Елена Бойкова.

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада неоднократно отчитывались о задержании людей, осуществлявших различные действия в интересах РФ. Например, в апреле в Германии по подозрению в работе на российские спецслужбы были арестованы двое местных жителей. Одного из них также обвинили по статье об организации взрывов и поджогов, разведывательной агентурной деятельности в диверсионных целях, а также фото- и видеосъемке военных объектов.