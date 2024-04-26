Путин передал структуре «Газпрома» российские бизнесы Ariston и Bosch

Российские дочерние компании производителей бытовой техники Ariston и Bosch переданы во временное управление структуре из группы «Газпром» — . Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, под управление структуры «Газпрома» переходит ООО «Аристон Термо Русь», которая принадлежит итальянской Ariston Holding N.V., и ООО «БСХ Бытовые Приборы», связанная с немецкой BSH Hausgerate GmbH.

Компания Ariston работала на российском рынке с 1995 года, сообщает «Коммерсант». С 2005-го во Всеволожске Ленинградской области работает завод Ariston Thermo Group по производству накопительных водонагревателей. В свою очередь ООО «Аристон Термо Русь» продавало в России продукцию Ariston, Rendamax, Elco, Ecoflame.

В свою очередь «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрировано в Петергофе. До 2022 года компания занималась производством холодильников и стиральных машин, а затем продажей запасных частей и бытовой техники, а также обслуживанием приборов Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Bosch заявила о приостановке производства и поставок бытовой техники в РФ. Компания начала искать покупателей на свои российские заводы. «Коммерсант» называл среди потенциальных покупателей турецких и китайских инвесторов.

Весной 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление Росимущества и фактически национализировать активы зарубежных компаний в России. Так, например, сменились собственники российского бизнеса компаний Carlsberg и Danone. По этой же схеме был национализирован один из крупнейших автодилеров в РФ «Рольф».

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