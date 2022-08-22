«Коммерсант»: Bosch решил продать свои российские заводы

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на два своих завода в Стрельне в пригороде Петербурга, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке электроники.

По оценке одного из собеседников издания, в рабочем состоянии предприятия могут стоить до 4,4 миллиарда рублей, но «сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше». Bosch приостановила работу заводов после российского вторжения в Украину.

Другой источник «Коммерсанта» заявил, что «Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль». По его словам, несколько компаний, в том числе российские ретейлеры, интересовались покупкой заводов, но «цена показалась завышенной». В Bosch заявили, что не комментируют слухи.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» сказал, что покупкой заводов Bosch в России могут заинтересоваться производители бытовой техники из Китая или Турции.

Российское подразделение Bosch — ООО «БСХ Бытовые приборы» — производит в России холодильники и стиральные машины. Заводы компании в Стрельне, по словам источника газеты, специализированы под технологии Bosch, а большую часть комплектующих они получали из Евросоюза.

После начала войны России против Украины, по оценке Йельского университета, более тысячи иностранных компаний объявили, что покинут российский рынок или ограничат свою деятельность в РФ.

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