«Коммерсант»: российские заводы Bosch продадут турецкому инвестиционному фонду

Компания Bosch ведет переговоры о продаже своих российских заводов по производству бытовой техники с инвестиционным фондом из Турции Can Holding, пишет «Коммерсант». По данным издания, переговоры находятся в финальной стадии.

Ранее, напоминает издание, основным претендентом на российские заводы Bosch, расположенные в Стрельне под Санкт-Петербургом, был китайский концерн Hisense. Однако, рассказал газете учредитель производителя бытовой техники Jackyʼs Гусейн Иманов, китайская компания вышла из переговоров после того, как турецкий инвестфонд «предложил вдвое больше».

Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять производственные мощности другим компаний.

Все условия готовящейся сделки неизвестны, но, по данным источника издания, соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов.

Bosch, отметили участники рынка, последовательно уходит с российского рынка, выполняя как свои обязательства по сервисной поддержке, так и перед сотрудниками, которым перед увольнением выплатили годовой оклад. Недавно, рассказал Иманов, Bosch уволил последних 30 менеджеров, которые занимались продажей техники российским ретейлерам.

Российское подразделение Bosch — ООО «БСХ Бытовые приборы» — работало с 1994 года. На заводах компании в России выпускалось около 1 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Кроме того, компания занималась сервисными услугами для бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие международные компании объявили о сокращении присутствия в России или полном уходе с российского рынка.

Для продажи активов в России компаниям из «недружественных» стран, к которым власти РФ относят все страны ЕС, США, Канаду, Австралию и ряд других, необходимо получить разрешение на сделку от правительственной комиссии. Для сделок есть ряд условий. В частности, активы можно продавать только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

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