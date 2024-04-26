Тверской районный суд Москвы обязал студента факультета фундаментальной медицины МГУ с украинским гражданством Сергея Гулько в течение трех дней покинуть Россию — но одновременно с этим отправил его под арест на 12 суток. Об этом «Медиазоне» рассказала девушка студента Яна.

Гулько отправили под арест в третий раз подряд. Первый раз его задержали 3 апреля и осудили на десять суток по статье о неповиновении полицейским (19.3 КоАП РФ). На выходе из спецприемника его задержали во второй раз и арестовали еще на 12 суток по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ). Как пишет «Медиазона», поводом послужили слова «Слава Украине!» в профиле Гулько во «ВКонтакте».

Вечером 25 апреля студент должен был выйти на свободу, но его задержали и увезли в ОВД, а на следующий день суд предписал Гулько покинуть Россию в течение трех суток. После этого на том же заседании студента отправили под арест на 12 суток по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП) и демонстрации экстремистской символики — аргументы адвоката, что в случае ареста Гулько не сможет выполнить предписание о выезде из РФ, суд во внимание не принял.

Основанием для очередного ареста стали сторис Гулько в инстаграме; как отмечает SotaVision, во время заседания судья утверждала, что в сторис Гулько «призывал бомбить Москву». Сам студент рассказал изданию, что писал посты, за которые его отправили под арест, еще в первые месяцы войны. В суде Гулько также пояснил, что разместил сторис в эмоциональном состоянии: «Бомбили мой город, бомбили мою страну, и в результате этого умирали близкие мне люди».

В разговоре с «Медиазоной» девушка Гулько предположила, что донос на Сергея мог написать другой студент. «У него есть однокурсник, который состоит в Z-группах, активист, все такое. Он насобирал вот эти скрины, два года ждал, чтобы перед выпуском из университета — сейчас ГОСы, сейчас защита диплома через месяц — сделать вот такие вещи. У человека нет возможности окончить университет, медицинский факультет, на котором учатся шесть лет», — сказала собеседница издания.

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