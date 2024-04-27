Главком ВСУ заявил союзникам, что обстановка на фронте «сложная и имеет тенденцию к обострению»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в соцсетях о том, как 26 апреля выступил на 21-м заседании контактной группы по обороноспособности Украины в формате «Рамштайн», прошедшем в онлайн-формате.

«Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления», — заявил Сырский.

Главком ВСУ поблагодарил участников контактной группы и лично главу Минобороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины.

Из-за прорыва российских войск в районе Очеретино на авдеевском фронте украинской армии угрожает общее поражение в западной и южной части Донецкой области, говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля. Если ВСУ не смогут создать устойчивую оборону на этом участке, то российские войска получат шанс развить наступление на Покровск и Константиновку.

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