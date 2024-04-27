Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине в ночь на 27 апреля, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, российские военные применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования: девять крылатых ракет Х-101/Х-555, девять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, две зенитные ракеты, выпущенные из комплекса С-300, две крылатые ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-К», четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и восемь крылатых ракет «Калибр».

По данным украинской стороны, уничтожена 21 российская ракета: шесть ракет Х-101/Х-555, восемь ракет Х-59/Х-69, шесть крылатых ракет «Калибр» и одна крылатая ракета, выпущенная из комплекса «Искандер-К».

В Харькове под удар ракет комплекса С-300 попала территория третьей психиатрической больницы, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, ракета попала между корпусами лечебного учреждения. В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, корпуса пищеблока, одного из отделений, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина.

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Повреждено оборудование. На одном из объектов пострадал начальник смены. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что войска России атаковали четыре теплоэлектростанции компании.

Во Львовской области под ракетный удар попали два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, сообщил глава региона Максим Козицкий. По его словам, удар наносился крылатыми ракетами и «Кинжалами». В результате попаданий возникли пожары, их потушили, зафиксированы разрушения. Никто не пострадал, жилая инфраструктура не повреждена.

В Днепропетровской области под удар попали энергетические объекты в Днепровском и Криворожском районах, заявил глава региона Сергей Лысак. По его словам, произошло несколько пожаров. Ранен 39-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Криворожском районе возникли перебои с водоснабжением.

В Ивано-Франковской области в результате удара по объекту критической инфраструктуры произошел пожар, никто не пострадал, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.