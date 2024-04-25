Украинцы у паспортного сервиса государственного предприятия «Документы» в Варшаве. 24 апреля 2024 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Правительство Украины запретило выдавать за рубежом паспорта гражданина или заграничные паспорта украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат призыву в армию. Соответствующие поправки были приняты 23 апреля. На следующий день о них стало широко известно.

В документе говорится, что теперь украинцы мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспорта в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы (ГМС) Украины, а пересылка паспортов таким гражданам «в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется». При этом нововведения не распространяются на ряд категорий украинцев, включая граждан Украины, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения, введенного в стране после начала полномасштабного российского вторжения.

В МИД Украины отметили, что постановление правительства касается выдачи паспортов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным через специальный паспортный сервис — государственное предприятие «Документ». В то же время в министерстве заявили, что украинцы, подпадающие под ограничения, не смогут получить паспорта и в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, поскольку их пересылка для организации выдачи документов в таких учреждениях также запрещена постановлением правительства.

Порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений, говорится в разъяснении. Ведомство предоставляет консульские услуги в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины. Однако пока предоставление консульских услуг, за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину, гражданам страны призывного возраста МИД Украины не осуществляет. О том, что ведомство ввело такие ограничения, стало известно 22 апреля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что лично распорядился запретить оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Он отметил, что пребывание за границей «не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», и назвал ограничения «мерами по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом». «Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает», — добавил министр.

В МИД Украины заявили, что ограничения были введены в связи с недавно принятым в стране законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Документ, среди прочего, предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. В ведомстве объяснили, что после принятия закона должны изменить порядок работы с учетом новых требований. При этом министерство обещало оказать услуги, заявления на которые были поданы до 23 апреля.

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Украинцы, проживающие за рубежом, столкнулись с проблемами при получении услуг паспортного сервиса ГП «Документы» еще до принятия закона о мобилизации. В некоторых центрах ГП «Документы», например, в Варшаве и Праге, возникли огромные очереди из желающих получить загранпаспорта до принятия закона.

Сам сервис за несколько дней до подписания закона о мобилизации президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что прекращает оказывать услуги в зарубежных подразделениях в порядке «живой очереди» и вводит предварительные записи и электронную очередь. В соцсетях сообщали, что у центров начались конфликты. 23 апреля ГП «Документы» вовсе приостановил выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях. «Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации», — заявили в сервисе, объяснив ограничения «техническими причинами».

24 апреля около 300 украинцев заблокировали работу центра ГП «Документ» в Варшаве после того, как не смогли получить паспорта. По данным польских и украинских СМИ, многим из них пришло уведомление о том, что их документы готовы, однако в самом центре их по разным причинам отказались выдать.

Часть украинцев, которые пришли в паспортный центр в столице Польши 24 апреля, провели в очереди всю ночь, пишет Agence France-Presse. В какой-то момент между посетителями центра разгорелся спор: женщины обвинили группу мужчин в том, что они заблокировали вход и мешали войти желающим подать заявление.

«Это борьба с людьми, которые бегут от армии, — прокомментировал ограничения 38-летний водитель грузовика Максим, оказавшийся в очереди на получение нового паспорта. — Нас не спрашивают, на каком основании мы уехали за границу… Почему я уклонист, если выехал за границу легально?»

35-летний предприниматель Павел Ляшенко, переехавший в Польшу задолго до начала полномасштабной войны, заявил, что государство поставило его в безвыходную ситуацию — он также пришел получить готовый паспорт, но не смог его забрать. «Двери заблокированы. Они боятся, что если я войду, то не выйду, пока не получу свой паспорт. Я знаю, что он там», — добавил он. Бизнесмен, сообщило AFP, опасается, что окажется в «серой зоне» — за границей, но без действующего паспорта. «Я думаю, что наше государство просто подталкивает людей к тому, что нам всем придется это сделать», — сказал Ляшенко.

Еще один украинец — 27-летний водитель грузовика Богдан — рассказал, что второй день ждет свои документы в паспортном сервисе в Варшаве. «Я проехал 700 километров, чтобы получить свой паспорт, потому что мне пришло текстовое сообщение, что я могу его забрать, — объяснил он. — Никто не отдает паспорт. Каковы наши дальнейшие действия? Что мы должны сделать, чтобы нам просто отдали наши документы, за которые мы заплатили?»

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Юристы и правозащитники, опрошенные Deutsche Welle, прогнозируют, что после принятия закона о мобилизации, введения ограничений и украинские власти рискуют столкнуться с судебными исками из-за непропорциональной жесткости штрафных мер против всех без исключения украинских мужчин за рубежом.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко считает, что из-за проблем с консульскими услугами украинцы, не желающие воевать, будут пытаться получить другое гражданство или статус беженца. При этом собеседники Deutsche Welle сомневаются, что проблемы с консульскими услугами остановят тех, кто уезжает из Украины, не желая воевать.

В свою очередь эксперты рынка труда в Польше полагают, что запреты на выдачу паспортов для украинцев могут ударить по польской экономике. Многие граждане Украины, которые подпадают под ограничения и работают на польских предприятиях, рискуют фактически стать нелегалами, отмечает RMF FM. По данным базы Eurostat, после начала полномасштабной войны в страны Евросоюза уехали около 4,3 миллиона украинцев, в том числе 860 тысяч взрослых мужчин. Польша занимает второе после Германии место по числу принятых украинцев — она дала временное убежище примерно 950 тысячам человек.

Власти Польши заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших за границу после начала войны. «Я думаю, что многих поляков возмущает, когда они видят молодых украинцев в гостиницах и кафе и слышат при этом, как много мы делаем для того, чтобы помочь Украине», — заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Как именно Польша будет помогать вернуть мужчин призывного возраста в Украину, министр не уточнил, заявив лишь, что «возможна любая помощь».

О том, что Украине можно помочь вернуть мужчин призывного возраста, заявил и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, Литва пока не рассматривает конкретные меры для этого и следит за тем, какие решения примет Польша. «Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину — этого не будет. Но [можно ввести ограничения] в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», — добавил он.

В Германии украинские беженцы могут оставаться с просроченными документами, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Для получения или продления временного вида на жительство в Германии, заявил чиновник, необязательно иметь действующий паспорт — главное, чтобы у немецких властей была возможность удостоверить личность человека. В исключительных случаях при отказе гражданину Украины в выдаче или продлении паспорта на основании не пройденной им службы в армии берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт, утверждает издание.