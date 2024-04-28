Российская армия нанесла удар по гостинице в Николаеве

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала территорию Украины беспилотниками.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ запустили четыре ударных дрона типа «Шахед-131/136» с мыса Чауда в аннексированном Крыму и еще пять беспилотников неустановленного типа с оккупированных территорий Херсонской области. Также одна зенитная управляемая ракета С-300 была выпущены из Белгородской области.

Подразделения украинской ПВО сбили все четыре «шахеда» в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Еще один беспилотник неустановленного типа уничтожен в Николаевской области.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате ночной атаки российских дронов в Николаеве повреждено и загорелось здание гостиницы. Также повреждены еще один близлежащий отель, автомобили и объект теплогенерирующей инфраструктуры. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Чиновник опубликовал кадры последствий удара по Николаеву. По его словам, поврежденный отель только недавно возобновил свою работу после того, как его атаковали в 2022 году. «Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, нашу экономику», — пишет Ким.

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на «координатора местного подполья» Сергея Лебедева, что в Николаеве армия РФ атаковала судостроительный завод и гостиницу, в которой якобы проживали англоязычные наемники.

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