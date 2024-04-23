Река Тиса и поселок Великий Бычков в Закарпатье VargaA / Wikimedia Commons

На правом берегу реки Тиса есть поселок Великий Бычков. Это Закарпатская область Украины. Румынский берег по другую сторону реки кажется «обманчиво близким», пишет корреспондент «Украинской правды». Границу с украинской стороны охраняет Мукачевский пограничный отряд. Пограничники утверждают, что почти каждый день ловят тех, кто пытается бежать из страны. Некоторые из них заходят в реку, даже не умея плавать.

По данным властей Румынии, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину через реку Тиса переправились более шести тысяч человек, писала The New York Times. Не всем из них удалось остаться в живых. С начала войны погибли как минимум 22 человека, которые пытались перейти на румынскую сторону через реку.

Люди погибают из-за холодной воды, некачественных гидрокостюмов, из-за того, что пытаются переплыть реку ночью и не замечают препятствий, а также из-за того, что организаторы таких переправ обещают «легкую прогулку». Люди пытаются пересечь границу на резиновых лодках, матрасах или надувных баллонах. Они надевают спасательные жилеты, гидрокостюмы или обматываются пищевой пленкой, чтобы не замерзнуть.

«Украинская правда» отмечает, что украинцы, пытающиеся бежать от мобилизации, становятся жертвами прибыльного бизнеса. За несколько тысяч долларов им расскажут, как перейти реку.

Ложь — один из обязательных элементов этого соглашения. Это очевидно, так как человек, который должен помочь убегающему перейти на другую сторону, берет деньги вперед и не несет ответственности за неудачу. Иногда бывает так, что людям обещают: мы договорились с пограничниками, вы пройдете через пропускной пункт. А когда они прибывают к точке встречи, переправщик разводит руками: случился форс-мажор, вот Тиса, лодка или жилет, можете штурмовать реку сейчас или ждать следующей возможности [пройти границу] неизвестно сколько. И те говорят себе, что лучше штурмовать реку, чем сесть в тюрьму. К тому же понимают: деньги им уже никто не вернет.

Олег Селезнев, начальник отделения инспекторов пограничной службы «Великий Бычков» Мукачевского отряда, рассказал про один из случайев, когда реку пытался перейти мужчина, у которого была справка об отсрочке из-за того, что он ухаживает за человеком с инвалидностью. По словам пограничника, мужчина советовался с некими людьми, которые пытались на нем заработать. Они уверяли, что бумаги с отсрочкой ему не помогут и его все равно мобилизуют. В итоге пограничники составили на него протокол за попытку пересечь границу. Позже он выехал за границу законным путем.

Еще два с половиной года назад в приграничных селах Закарпатья летали дроны, с помощью которых доставляли контрабандный груз (прежде всего, табачные изделия) с одного берега Тисы на другой. Теперь же надзор за границей усилили. Выгоднее стало переправлять людей через реку, чем и занялись в том числе бывшие контрабандисты. По словам Селезнева, «переправщики» берут по несколько тысяч долларов за то, что рассказывают, как перейти реку.

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Сотрудники пограничной службы рассказали «Украинской правде» о нескольких случаях, как украинцы, пытавшиеся бежать из страны, не могли перейти реку, и их пытались спасти сами пограничники. В начале апреля пограничный наряд заметил ночью у берега реки молодого человека (как выяснилось позже, 24-летнего жителя Закарпатской области). Услышав военных, он прыгнул в реку. Его подхватило течение и начало относить от берега, он стал звать на помощь. Пограничники подняли беспилотник с тепловизором, чтобы не потерять его из виду. В итоге один из курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, который проходил практику в Мукачевском отряде, зашел в реку и смог перехватить его, вытащив на берег.

В 400 метрах от этого места оператор беспилотника увидел еще одного человека. Прибывшие туда пограничники увидели в воде мужчину, схватившегося руками за корни дерева и пытавшегося бороться с течением. «Держись, мужик, держись», — кричали, как утверждает издание, пограничники, пытаясь добраться до него через заросли и колючую проволоку, установленную на границе. Потом он перестал держаться за дерево. Найти его не смогли.

«Река смерти». Истории тех, кто нелегально бежит в Евросоюз и тех, кто охраняет границу BBC News — Русская служба

Пограничники следят за потенциальными беглецами в бинокли через наблюдательный пункт на горе, с которого открывается вид на реку. Ночью они используют тепловизоры. Заметив, если рядом остановилась машина или кто-то готовится к побегу, они предупреждают коллег, которые находятся ближе. Днем подозрительные автомобили останавливают и проверяют на многочисленных контрольных постах. Только за одну неделю перед приездом журналистов пограничники трижды обнаружили на контрольных постах мужчин, которые собирались переплыть Тису.

«Люди используют хитрости, надеются, что в их историю на посту поверят. Иногда они берут с собой военный билет. Иногда могут даже военного взять. Иногда едут вместе с семьей, причем за рулем будет жена. И метод такой: я еду отдыхать, либо проездом, либо на лечение», — рассказал Селезнев.

За 2023 год Мукачевский отряд, отвечающий за 316 километров границы (из них 120 — вдоль Тисы), задержал участников 56 групп людей, которые организуют нелегальное пересечение границы. Задержанных обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу (часть 3 статьи 331 УК Украины). На тех, кто хотел переплыть Тису, составляют административные протоколы. При этом информацию о задержанных пограничники передают СБУ, полиции и районному ТЦК (это территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Выпишут ли повестку человеку, пытавшемуся бежать, решают в ТЦК, а не в пограничной службе.

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