Польша вслед за Германией пообещала не депортировать украинцев с просроченными паспортами

Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами. Об этом, как сообщает УНИАН, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24.

По словам Кервинского, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.

Министр также заверил, что Польша никому, в том числе властям Украины, не будет передавать личные данные украинцев.

После принятия в Украине нового закона о мобилизации власти страны запретили гражданам призывного возраста получать паспорта в консульских учреждениях за границей.

Власти Германии — страны, которая приняла больше всех беженцев из Украины, — заявили, что украинцы смогут оставаться в стране и после истечения срока действия документов.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны. В чем именно будет заключаться эта помощь, он не уточнил.

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