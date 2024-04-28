Электронные повестки в России начнут рассылать с 1 ноября 2024 года

Правительство РФ опубликовало постановление о работе Единого реестра воинского учета. Согласно плану, разработка реестра должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны РФ начнет его полноценно использовать, в том числе рассылая призывникам электронные повестки.

Уведомления военнообязанным обо всех новых записях в реестре будут приходить через Госуслуги. В частности, это сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах в связи с ее отправкой.

Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. После отправки повестки призывнику автоматически закроют выезд из России. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят оформлять загранпаспорт, регистрировать ИП, становиться самозанятым.

До 1 ноября призывники могут спокойно выезжать из России, так как между военкоматом и пограничной службой отсутствует канал обмена информацией, отмечает «Движение сознательных отказчиков».

Закон о создании единого реестра военнообязанных Госдума приняла в апреле 2023 года. Среди данных, которые будут собирать в реестре, сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Владимир Путин поручил провести через реестр военнообязанных осенний призыв 2024 года. В марте СМИ сообщали, что военный комиссариат Москвы уже начал рассылать местным жителям электронные повестки через портал mos.ru.

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