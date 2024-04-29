Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 29 апреля 2024 года Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал 29 апреля в Киев. С начала полномасштабной войны это его третий визит в Украину. Поездку заранее не анонсировали.

Как сообщил офис президента Украины, в ходе переговоров Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский обсудили «пути отражения российской агрессии, дальнейшее взаимодействие Украины с НАТО и реальное объединение сил».

По итогам встречи они дали совместную пресс-конференцию. На ней Столтенберг обошелся без громких заявлений, касающихся поставок западных вооружений и вопроса присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.

Офіс Президента України

Зеленский предупредил, что российская армия пытается воспользоваться ситуацией, пока Украина находится в ожидании поставок западного оружия, поэтому «оперативность в снабжении буквально означает стабилизацию фронта». «Артиллерия 155 калибра, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы „Пэтриот“. Это то, что есть у партнеров, и то, что сейчас должно работать здесь, в Украине, для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям. И вместе с союзниками мы должны сорвать российское наступление», — сказал президент Украины.

Он добавил, что «кое-что [из военной помощи] уже начало поступать», но этого пока недостаточно, чтобы «наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад».

Генсек НАТО в ответ признал, что партнеры Украины запаздывают с поставками оружия. «Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не исполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится», — цитирует Столтенберга «РБК-Украина».

Также генсек НАТО пригласил Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в Вашингтоне в июле. При этом он выразил сомнение, что на этом саммите Киев получит официальное приглашение о вступлении в альянс.

«Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член», — заявил Столтенберг (цитата по «Украинской правде»).

«Когда наступит подходящий момент, Украина сможет стать членом НАТО немедленно. С нетерпением жду того дня, когда украинский флаг будет развеваться у штаб-квартиры НАТО», — заверил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Намерение Киева было продиктовано российским вторжением в Украину. На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле 2023 года, участники альянса не стали официально приглашать Украину, но согласились упростить процесс вступления страны в военно-политический блок. Кроме того, члены «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины.