Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском море

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации, заявили в беседе с Financial Times министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

«Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — сказал в разговоре с изданием министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», которая представляет опасность для их граждан. «Мы определенно обсудим это с нашими союзниками», — добавил он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что страны Балтии «серьезно относятся к инцидентам» с GPS и «контактируют с коллегами из других государств» по этому вопросу.

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов. В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, направлявшихся из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS.

Высокопоставленный чиновник в разговоре с FT предположил, что Россия может глушить GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.

В марте издание The Times сообщило, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию. По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью.