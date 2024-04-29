Главу гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР, когда он ждал прибытия гуманитарной помощи. Его подозревают в растрате

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в самопровозглашенной ДНР по подозрению в растрате, пишут «Коммерсант-Приволжье», телеграм-канал Baza и издание «В городе N» со ссылкой на источники.

По данным источников «Коммерсант-Приволжье», Лавричеву вменяют растрату, совершенную организованной группой или в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). «В городе N» пишет, что Лавричева задержали, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. Обстоятельства дела не уточняются.

За два дня до этого Лавричев писал в своем телеграм-канале, что находится в Донецке и ждет гуманитарный конвой. Также он, по его словам, встретился с первым вице-премьером самопровозглашенной ДНР и бывшим главой Кстовского района Нижегородской области Андреем Чертковым.

Чертков сообщил местному изданию NN.ru о «его [Лавричева] проблемах с каким-то заводом в Арзамасе», не уточняя подробностей. По его словам, Лавричева уже доставили в Нижний Новгород.

В пресс-службе городской думы изданию «Коммерсант-Приволжье» сказали, что о задержании Лавричева ничего не знают, связи с ним, когда он находится в самопровозглашенной ДНР, нет.

Олег Лавричев до 2020 года был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, а затем занял должность председателя городской думы. С 2008 по 2020 годы Лавричев был генеральным директором «Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина», с 2020-го он также занимает пост председателя совета директоров завода.

25 апреля Лавричева наградили медалью Минобороны России «За помощь и милосердие», в 2017 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2021 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил ему медаль «Благотворитель земли Нижегородской».

хроника 796-го дня войны

Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»

хроника 796-го дня войны

Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»