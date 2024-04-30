В Одессе после ракетного удара российских войск сгорел «замок Гарри Поттера». В Черкассах ветераны ВСУ с ампутациями проходят реабилитацию на футбольном поле Семьсот девяносто шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек, не менее 25 человек получили ранения.

Telegram на несколько часов заблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ.

Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском регионе.

Financial Times: крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой области.

Украина объявила о «частичном временном отступлении» от европейской конвенции по защите прав человека.

Последствия удара по Одессе

Российские войска 29 апреля в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В больницах, по состоянию на утро 30 апреля, оставались 23 пострадавших. Восемь человек − в тяжелом состоянии, из них четверо − в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате ракетного обстрела были повреждены жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. Загорелся дворец студентов Одесской юридической академии (бывший дом приемов Международного гуманитарного университета), который называют «замком Гарри Поттера».

«Замок Гарри Поттера», сообщают украинские СМИ, в том числе 24 канал , считается резиденцией Сергея Кивалова — бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов. Кивалов ранее был ректором, а сейчас занимает пост президента Одесской юридической академии, которой официально принадлежит «замок Гарри Поттера» Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Кивалов отрицает, что живет в особняке, хотя в 2015 году, после того как во дворец проникли активисты «Автомайдана», в соцсетях появились кадры интерьеров дворца с его портретами и фотографиями на стенах. Кивалов оказался в списке раненых в результате ракетного удара, его госпитализировали с осколочным ранением бедра. «Замок Гарри Поттера» был почти полностью уничтожен огнем ДСНС Украины Всего в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести получили более 30 человек, сообщила Одесская областная военная администрация Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

30 апреля в Одесской области объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара по Одессе ДСНС Украины

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер осматривает фрагмент российской ракеты, сбитой силами ПВО над Одессой Канал Одесской ОДА в Telegram

Украинский «Град» на севере Донбасса

ВС РФ продолжают попытки наступления в Донецкой области. В начале апреля российские войска прорвались в районе Очеретино, что, как говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля, угрожает общим поражением ВСУ в западной и южной части Донбасса. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 28 апреля, что украинские военные отступили на ряде направлений, в том числе «переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки». Минобороны РФ 29 апреля объявило, что Семеновка, бои за которую велись с февраля, захвачена.

Украинские войска держат оборону в Донецкой области в условиях дефицита снарядов и вооружений. Боеприпасы и техника для ВСУ входят в пакет американской военной помощи Украине, которую Конгресс США одобрил несколько дней назад. Белый дом объявил, что помощь уже поступает. «Они получают эту помощь, и мы надеемся, что она дойдет до линии фронта, чтобы Украина могла продолжать защищать себя», — заявила 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На фото — украинская РСЗО «Град» на линии фронта в Донецкой области Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Ветераны ВСУ с ампутациями играют в футбол

Yulii Zozulia / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.