В Одессе после ракетного удара российских войск сгорел «замок Гарри Поттера». В Черкассах ветераны ВСУ с ампутациями проходят реабилитацию на футбольном поле Семьсот девяносто шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек, не менее 25 человек получили ранения.
- Telegram на несколько часов заблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ.
- Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском регионе.
- Financial Times: крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны.
- Минобороны РФ утверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой области.
- Украина объявила о «частичном временном отступлении» от европейской конвенции по защите прав человека.
Последствия удара по Одессе
Российские войска 29 апреля в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В больницах, по состоянию на утро 30 апреля, оставались 23 пострадавших. Восемь человек − в тяжелом состоянии, из них четверо − в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате ракетного обстрела были повреждены жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. Загорелся дворец студентов Одесской юридической академии (бывший дом приемов Международного гуманитарного университета), который называют «замком Гарри Поттера».
Украинский «Град» на севере Донбасса
ВС РФ продолжают попытки наступления в Донецкой области. В начале апреля российские войска прорвались в районе Очеретино, что, как говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля, угрожает общим поражением ВСУ в западной и южной части Донбасса. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 28 апреля, что украинские военные отступили на ряде направлений, в том числе «переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки». Минобороны РФ 29 апреля объявило, что Семеновка, бои за которую велись с февраля, захвачена.
Ветераны ВСУ с ампутациями играют в футбол
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.