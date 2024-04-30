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В Одессе после ракетного удара российских войск сгорел «замок Гарри Поттера». В Черкассах ветераны ВСУ с ампутациями проходят реабилитацию на футбольном поле Семьсот девяносто шестой день войны. Фотографии

Источник: Meduza

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

  • Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек, не менее 25 человек получили ранения.
  • Telegram на несколько часов заблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ.
  • Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском регионе.
  • Financial Times: крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны.
  • Минобороны РФ утверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой области.
  • Украина объявила о «частичном временном отступлении» от европейской конвенции по защите прав человека.

Последствия удара по Одессе

Российские войска 29 апреля в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В больницах, по состоянию на утро 30 апреля, оставались 23 пострадавших. Восемь человек − в тяжелом состоянии, из них четверо − в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате ракетного обстрела были повреждены жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. Загорелся дворец студентов Одесской юридической академии (бывший дом приемов Международного гуманитарного университета), который называют «замком Гарри Поттера».

«Замок Гарри Поттера», сообщают украинские СМИ, в том числе 24 канал, считается резиденцией Сергея Кивалова — бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов. Кивалов ранее был ректором, а сейчас занимает пост президента Одесской юридической академии, которой официально принадлежит «замок Гарри Поттера»
Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA
Кивалов отрицает, что живет в особняке, хотя в 2015 году, после того как во дворец проникли активисты «Автомайдана», в соцсетях появились кадры интерьеров дворца с его портретами и фотографиями на стенах. Кивалов оказался в списке раненых в результате ракетного удара, его госпитализировали с осколочным ранением бедра. «Замок Гарри Поттера» был почти полностью уничтожен огнем
ДСНС Украины
Всего в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести получили более 30 человек, сообщила Одесская областная военная администрация
Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA
30 апреля в Одесской области объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара по Одессе
ДСНС Украины
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер осматривает фрагмент российской ракеты, сбитой силами ПВО над Одессой
Канал Одесской ОДА в Telegram

Украинский «Град» на севере Донбасса

ВС РФ продолжают попытки наступления в Донецкой области. В начале апреля российские войска прорвались в районе Очеретино, что, как говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля, угрожает общим поражением ВСУ в западной и южной части Донбасса. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 28 апреля, что украинские военные отступили на ряде направлений, в том числе «переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки». Минобороны РФ 29 апреля объявило, что Семеновка, бои за которую велись с февраля, захвачена.

Украинские войска держат оборону в Донецкой области в условиях дефицита снарядов и вооружений. Боеприпасы и техника для ВСУ входят в пакет американской военной помощи Украине, которую Конгресс США одобрил несколько дней назад. Белый дом объявил, что помощь уже поступает. «Они получают эту помощь, и мы надеемся, что она дойдет до линии фронта, чтобы Украина могла продолжать защищать себя», — заявила 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На фото — украинская РСЗО «Град» на линии фронта в Донецкой области
Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Ветераны ВСУ с ампутациями играют в футбол

Yulii Zozulia / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.