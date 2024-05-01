Украинский дрон второй раз за полтора месяца атаковал НПЗ под Рязанью

Нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает местное издание «РЗН.инфо».

Как рассказали очевидцы, атака произошла около трех часов ночи. После нее на территории завода начался пожар.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку дрона на территории региона (он не уточнял, что было целью беспилотника), сообщив, что пострадавших нет.

«Украинская правда» со ссылкой на источник написала, что завод получил «значительные повреждения»

«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что атака была операцией украинских спецслужб. Официально в Киеве произошедшее не комментировали.

Этот же НПЗ в Рязанской области уже подвергался атаке 13 марта.

Украинские беспилотники регулярно атакуют НПЗ на территории России с начала 2024 года. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов в первом квартале остановили мощности по переработке нефти из-за этих атак.

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