Российские регионы начали отменять парады в честь Дня Победы

В нескольких российских регионах отменят парад Победы и другие мероприятия к 9 мая.

18 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в День Победы не будут проводиться парад, шествие «Бессмертного полка» и «другие массовые акции» в Курске и муниципальных образованиях региона. По его словам, памятные акции пройдут в режиме онлайн.

«Предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей», — написал он в своем телеграм-канале.

В Брянской области проведение парада, как и в 2023 году, «не предполагается» из-за «высокого уровня террористической опасности», сообщило издание «Брянские новости» со ссылкой на местных чиновников. По данным издания, 9 мая пройдут концерты и патриотические акции, а «Бессмертный полк» состоится онлайн.

Парад также не будет проводиться и в Рязани, рассказали в мэрии «Рязанским новостям».

Власти Псковской области приняли решение из соображений безопасности не проводить в нынешнем году парад 9 мая, сообщал 13 апреля губернатор Михаил Ведерников.

В Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, откажутся от массовых мероприятий 9 мая. Заместитель губернатора Татьяна Киреева говорила 8 апреля, что, «скорее всего, будут сложности с проведением уличных форматов, которые привычны для людей, тем не менее есть достаточно большое количество вариантов отдать долг памяти нашим защитникам и в форматах, не связанных с уличным шествием».

В 2023 году власти 23 российских городов приняли решение не проводить парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.