Война Семьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- В Одессе число погибших в результате ракетного удара выросло до пяти человек.
- Эксперты ООН подтвердили, что Россия использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову в январе.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он призвал жителей спуститься в укрытия и не подходить к окнам.
В Харькове, по предварительной информации, один человек погиб в результате удара, сообщил мэр города Игорь Терехов. Еще два человека получили ранения.
Попадания были в Киевском и Холодногорском районах Харькова. Повреждены гражданские объекты, сообщил Терехов.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.
Одесса. Последствия ракетного удара
29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек, еще 23 человека остаются в больницах. Среди пострадавших есть дети. Четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, удар был нанесен баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.
В результате ракетной атаки загорелось расположенное на берегу моря здание дворца студентов Одесской юридической академии. Ранение получил в том числе ректор академии Сергей Кивалов — украинский политик, сторонник бывшего президента Украины Виктора Януковича. Среди погибших, по данным «Суспильне Одесса», — проректор Борис Васильев.
В Харькове слышны взрывы. По городу нанесен удар, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. О последствиях атаки пока неизвестно.
Офицер бундесвера, обвиняемый в шпионаже в пользу России, рассказал, что трижды пытался связаться с российским консульством из страха перед «ядерной эскалацией»
Офицер бундесвера Томас Х., которого обвиняют в шпионаже в пользу России, рассказал на суде, что трижды пытался связаться с российским консульством, чтобы получить информацию о возможной ядерной эскалации в Украине и успеть вывезти свою семью в безопасное место, пишет Der Spiegel.
В мае 2023 года, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, обвиняемый, работавший в управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке в Кобленце, сохранил на своем ноутбуке множество файлов с «важной для безопасности информацией» и сделал шесть фотографий учебных документов немецких военно-воздушных сил. Пакет с документами он отнес в консульство России в Бонне и попросил связаться с ним.
Ответа офицер не получил. После этого он еще дважды попытался связаться с российским консульством по электронной почте под псевдонимом «Михаэль Мюллер», но эти сообщения также остались без ответа.
На суде обвиняемый сказал, что находился в очень плохом психологическом состоянии и хотел связаться с российской стороной, потому что им «двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине», пишет Der Spiegel. Его целью, как он заявил, было «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации».
ФСБ отчиталась о задержании жителя Приморского края по обвинению в сотрудничестве с «украинской националистической организацией»
В Приморском крае задержали местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с «украинской националистической организацией», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
В спецслужбе утверждают, что задержанный «установил контакт с представителем украинской националистической организации», которая признана в России террористической и подконтрольна Главному управлению разведки Минобороны Украины. Что это за организация — не уточняется. Как отмечает «Медиазона», вероятно, имеется в виду легион «Свобода России», в составе которого на стороне Украины воюют россияне.
Собеседник РИА Новости в ФСБ заявил, что задержанный общался с представителем организации в интернете, чтобы содействовать «в деятельности против безопасности Российской Федерации».
На видео, опубликованном РИА Новости, задержанный, лицо которого скрыто, говорит, что полностью раскаивается в своем преступлении и готов сотрудничать со следствием.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК).
ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, над Джанкоем и Симферополем сработали силы ПВО. О разрушениях Рогов не сообщил. Минобороны России ракетную атаку на Крым не комментировало.
Около половины второго ночи по московскому времени движение на Крымском мосту было перекрыто, сообщалось в оперативном телеграм-канале. Его возобновили спустя 40 минут.
В телеграм-канале «Крымский ветер» говорится, что ночью местные жители слышали взрывы в Евпатории, Джанкое, Симферополе, Гвардейском и Красноперекопском районах.
Эксперты ООН подтвердили, что Россия использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову
Эксперты ООН, исследовав обломки ракеты, ударившей 2 января по Харькову, пришли к выводу, что она была произведена в КНДР. Речь идет о баллистической ракете серии «Хвасон-11», говорится в подготовленном экспертами 32-страничном докладе, с которым ознакомилось Reuters.
Авторам доклада не удалось получить из независимых источников информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, «указывает, что она была запущена с территории РФ».
Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе, речь будет идти о нарушении санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН в 2006 году.
Число погибших при ракетном ударе по Одессе выросло до пяти человек
В больнице умер мужчина 1960 года рождения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В медицинских учреждениях остаются 23 человека, пострадавших при ракетном ударе. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, а четверо из них — в крайне тяжелом, включая четырехлетнюю девочку, уточнил Кипер.
Российские войска нанесли удар по Одессе накануне днем — по месту, где гуляли люди, как сообщал Олег Кипер. После удара загорелся расположенный на побережье моря дворец студентов Одесской юридической академии, который называют «замком Гарри Поттера».
30 апреля в городе и области объявлено днем траура.
В Белгородском районе на подлете к городу силы ПВО сбили «воздушную цель», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков. Какая цель была сбита, неизвестно. За полчаса до этого Гладков сообщил, что в городе и районе объявлен сигнал ракетной опасности.
Минобороны России об атаке на Белгород не сообщало.
Здравствуйте! Начинается 797-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.