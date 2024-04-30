Эксперты ООН подтвердили, что Россия использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову

Эксперты ООН, исследовав обломки ракеты, ударившей 2 января по Харькову, пришли к выводу, что она была произведена в КНДР. Речь идет о баллистической ракете серии «Хвасон-11», говорится в подготовленном экспертами 32-страничном докладе, с которым ознакомилось Reuters.

Авторам доклада не удалось получить из независимых источников информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, «указывает, что она была запущена с территории РФ».

Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе, речь будет идти о нарушении санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН в 2006 году.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Россия резко усилила военное сотрудничество с КНДР, получая, в частности, северокорейские снаряды и ракеты для использования в зоне боев в Украине.

О том, что войска РФ применяют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины, ранее, в частности, заявляли представители США в ООН.

Американские военные указывали, что поставка ракет российским войскам, помимо прочего, дает разработчикам оружия из КНДР беспрецедентную возможность провести их испытания в бою.

Первые испытания твердотопливной тактической баллистической ракеты «Хвасон-11» были проведены КНДР в 2019 году.

Читайте также

Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные у КНДР. Для Пхеньяна это фактически «рекламная кампания», которая может привлечь других покупателей До сих пор новые северокорейские ракеты в боевых условиях никто не проверял

Читайте также

Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные у КНДР. Для Пхеньяна это фактически «рекламная кампания», которая может привлечь других покупателей До сих пор новые северокорейские ракеты в боевых условиях никто не проверял