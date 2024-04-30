В Курской области обстреляли два села. Погибли двое местных жителей, еще трое ранены

В Курской области дважды за день со стороны Украины обстреляли село Козино Рыльского района, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, после обстрела утром 30 апреля получили ранения двое местных жителей. Пострадавших госпитализировали. Также в селе повреждены десять жилых домов и перебита линия электоропередачи. Без света частично остались три населенных пункта.

Днем в Козино после нового обстрела погибла одна местная жительница и еще одна получила ранения, рассказал Старовойт.

Вечером вторника атаке подверглось село Николаево-Дарьино Суджанского района. На один из домов сбросили с беспилотника зажигательный боеприпас, пишет губернатор в своем телеграм-канале. В результате пожара погиб один местный житель.

Минобороны РФ отчитывалось, что за день дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и два дрона над Курской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что в результате воздушных атак на населенные пункты региона 30 апреля никто из мирных жителей не пострадал.

Курская область наряду с Белгородской и Брянской областями, граничающими с Украиной, регулярно оказывается под обстрелами с начала полномасштабной войны.

Главные новости дня

Война Семьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Семьсот девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»