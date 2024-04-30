Суд в Москве посадил на 25 лет украинца Сергея Кармазина. Его задержали за поджог оборудования на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам лишения свободы 46-летнего уроженца Харьковской области Сергея Кармазина, которого в 2023 году задержали по делу о поджоге железнодорожного оборудования в Московской области. О приговоре Кармазин рассказал в письме одной из подписчиц правозащитного проекта «Зона солидарности».

Первые шесть лет Кармазин проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что украинцу также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. На сайте суда говорится, что Кармазин и его адвокат по назначению обжаловали приговор.

Согласно карточке дела, его признали виновным по статьям о шпионаже (статья 276 УК), обучении диверсионной и террористической деятельности (статья 281.2 и статья 205.3 УК), приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ и теракту (часть 3 статьи 223.1 и пункт «а» части 2 статьи 205 с применением части 1 статьи 30 УК), участии в диверсионном и террористическом сообществах (часть 2 статьи 281.3 и часть 2 статьи 205.4 УК), а также диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 281).

ФСБ отчиталась о задержании Кармазина в середине февраля 2023 года. По версии следствия, он совершил два поджога на Московской железной дороге по заданию СБУ.

Тогда же российская спецслужба выпустила ролик, в котором мужчина, представившийся уроженцем Харьковской области, заявил, что был завербован польскими и украинскими спецслужбами в 2022 году. Он утверждал, что был вынужден выполнять «все их требования, так как они угрожали физической расправой» его дочери, которая живет в Виннице.

В самой СБУ утверждали, что не сотрудничали с Кармазиным. Также в спецслужбе сообщили изданию «Вот так», что фигурант дела находится в украинском списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину.

Первоначально против Кармазина возбудили дело по статье о диверсии, однако за время следствия украинцу предъявили обвинение и по другим статьям. Правозащитники отмечают, что все это время к Кармазину не допускали адвоката от «Зоны солидарности» Дмитрия Сотникова.

В июле суд в Москве признал законным недопуск защитника, поскольку следователь ФСБ предоставил письменный отказ Кармазина от защиты Сотникова. При каких обстоятельствах был написан отказ, неизвестно. Сам Кармазин на заседании не присутствовал, несмотря на соответствующее требование суда.

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