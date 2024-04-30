«Холод»: в Белгородской области вырос нелегальный оборот оружия. За два года у граждан изъяли десятки гранат, тысячи патронов и 120 килограммов пороха

С началом полномасштабной войны в Белгородской области, которая граничит с Украиной и чаще других российских регионов подвергается обстрелам, вырос нелегальный оборот армейского оружия, сообщает «Холод».

«Сегодня там можно за 300–350 долларов купить автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты, состоящие на вооружении у спецназа», — пишет издание.

Журналисты изучили приговоры, вынесенные судами Белгородской области с февраля 2022-го по март 2024 года по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статьи 222, 221.1 и 222.2 УК).

Согласно выборке, в которую попал 71 приговор, за два года власти изъяли у жителей области 14 автоматов Калашникова, три пистолета, три гранатомета, 6500 патронов, 63 ручные гранаты, 120 килограммов пороха и 16 килограммов взрывчатки, в том числе тротила и пластита на основе гексогена.

Обычно фигуранты уголовных дел о незаконном хранении оружия скрывают происхождение боеприпасов — они заявляют, что нашли их в лесу или в поле, отмечает издание. Также они уверяют, что используют порох для бытовых нужд, например, для розжига печей и мангалов или для борьбы с кротами на огороде. По меньшей мере пятеро подсудимых признались, что купили оружие у российских военных.

Как правило, суды Белгородской области избегают суровых приговоров и назначают фигурантам дел о хранении оружия условные сроки или исправительные работы, пишет «Холод».

Издание отдельно выделяет один из приговоров, в котором речь идет о тайнике с боеприпасами, предположительно, приготовленными для диверсий. Схрон обнаружили пограничники в мае 2022 года в районе села Вязовое примерно в пяти километрах от границы с Украиной. В тайнике оказались запасы взрывчатки, которых хватило бы на несколько терактов — 16 килограммов пластита, четыре детонирующих шнура, 15 детонаторов, а также два одноразовых противотанковых гранатомета AT4, состоящих на вооружении ВСУ. Трое подозреваемых по делу получили приговоры от 2,5 до 4,5 лет колонии строгого режима. Суд постановил, что они собирались перевезти оружие дальше от границы — в Яковлевский район Белгородской области.