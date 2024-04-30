Из аккаунтов Насти Ивлеевой в инстаграме исчезли все посты. Несколько дней назад ее оштрафовали за «дискредитацию» армии

Из двух официальных аккаунтов блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в инстаграме пропали все посты.

Посты были удалены из аккаунта _agentgirl_ с 17,9 миллиона подписчиков и из аккаунта nastyaivleeva (7,7 миллиона подписчиков). Ивлеева не комментировала произошедшее.

Примерно в одно время с удалением постов в инстаграме Ивлеева разместила в своем телеграм-канале пост, посвященный памяти погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», с момента которого прошло 40 дней.

Несколько дней назад Ивлеева была оштрафована на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стал пост в инстаграме от 1 марта 2022 года, в котором Ивлеева призывала власти России «остановиться» и провести мирные переговоры с Украиной.

Правоохранительные органы стали проявлять интерес к Ивлеевой после «голой вечеринки», которая произошла в декабре 2023 года. За организацию самой вечеринки ей назначили штраф, одновременно с этим ее заподозрили в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Ивлеева несколько раз извинялась, а также поддержала Владимира Путина перед президентскими выборами.

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