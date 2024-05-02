«Если человек хочет, он может и в 100 лет уничтожать врага». В Запорожье воюют «Степные волки» — добровольцы, которых не взяли в украинскую армию по возрасту Семьсот девяносто восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека. Минобороны РФ утверждает, что в результате удара был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг».
- Беспилотник второй раз за полтора месяца атаковал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Источники украинских СМИ назвали удар операцией ГУР.
- Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления».
- В Германии леворадикальные активисты сожгли дачный домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину.
- Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи (в 2024 году отмечается 5 мая), заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Кадр дня. Обстрел Золочева
Российские войска 1 мая сбросили на село Золочев в Харьковской области управляемые авиабомбы. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, погибли двое мирных жителей — 64-летний мужчина и 38-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, рядом с которым взорвалась бомба. Пострадали 13 человек, повреждены административные здания, отделение Ощадбанка, частный жилой дом и более 20 автомобилей.
Добровольцы из подразделения «Степные волки» делают кустарную систему залпового огня
Добровольческое подразделение «Степные волки» официально не входит в состав Вооруженных сил Украины, но его участники вносят посильный вклад в борьбу с российским вторжением. Бойцы подразделения, пишет Reuters, в основном старше 60 лет — по возрасту они не подлежали мобилизации, но захотели служить. «Мы воюем благодаря пенсионному фонду», — заявил корреспонденту агентства 68-летний командир с позывным «Дед» (Александр Таран). Среди «Степных волков» есть и те, кого не призвали на военную службу по состоянию здоровья, но они решили не оставаться в тылу. «Если не хочет, ты его хоть палкой бей, он не будет воевать. Если человек хочет, он может и в 100 лет пойти и выполнять задачи, и уничтожать врага. Количеством мы их не одолеем, только умением», — сказал командир «Степных волков», комментируя новые правила мобилизации.
Выставка трофейной техники в Москве
На Поклонной горе в Москве 1 мая для посетителей открылась выставка техники, захваченной, как утверждается, в боях в Украине. В экспозиции — 32 образца военной техники, в том числе стоящей на вооружении у стран-членов НАТО. Совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов», заявил журналистам старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Андрей Любчиков. «За несколько минут до открытия, — говорилось в репортаже ТАСС, — у входа собрались десятки желающих увидеть подбитые российскими бойцами танки, бронеавтомобили, БМП и БТРы, поставленные странами НАТО киевскому режиму».
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.