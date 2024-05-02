Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека. Минобороны РФ утверждает, что в результате удара был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг».

Беспилотник второй раз за полтора месяца атаковал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Источники украинских СМИ назвали удар операцией ГУР.

Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления».

В Германии леворадикальные активисты сожгли дачный домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину.

Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи (в 2024 году отмечается 5 мая), заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Кадр дня. Обстрел Золочева

Российские войска 1 мая сбросили на село Золочев в Харьковской области управляемые авиабомбы. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, погибли двое мирных жителей — 64-летний мужчина и 38-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, рядом с которым взорвалась бомба. Пострадали 13 человек, повреждены административные здания, отделение Ощадбанка, частный жилой дом и более 20 автомобилей.

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Добровольцы из подразделения «Степные волки» делают кустарную систему залпового огня

Добровольческое подразделение «Степные волки» официально не входит в состав Вооруженных сил Украины, но его участники вносят посильный вклад в борьбу с российским вторжением. Бойцы подразделения, пишет Reuters, в основном старше 60 лет — по возрасту они не подлежали мобилизации, но захотели служить. «Мы воюем благодаря пенсионному фонду», — заявил корреспонденту агентства 68-летний командир с позывным «Дед» (Александр Таран). Среди «Степных волков» есть и те, кого не призвали на военную службу по состоянию здоровья, но они решили не оставаться в тылу. «Если не хочет, ты его хоть палкой бей, он не будет воевать. Если человек хочет, он может и в 100 лет пойти и выполнять задачи, и уничтожать врага. Количеством мы их не одолеем, только умением», — сказал командир «Степных волков», комментируя новые правила мобилизации.

Подразделение «Степные волки» финансируется за счет пожертвований и использует самостоятельно отремонтированные или трофейные вооружения и боеприпасы. Например, они могут переделать ракету РСЗО «Град» для использования в кустарной системе залпового огня Reuters / Scanpix / LETA

Добровольцы также передают украинским военным восстановленные вооружения, а те по возможности делятся с ними боеприпасами. По словам командира подразделения, добровольцы пытались официально присоединиться к ВСУ, чтобы напрямую получать боеприпасы и довольствие, но безуспешно. Reuters / Scanpix / LETA



«Степные волки» передвигаются за линией фронта на пикапах и грузовиках с установленными на них ракетными установками. Добровольцы взаимодействуют с подразделениями ВСУ, выполняя боевые задания. «Командиры, которые указывают нам цели, довольны», — рассказал 63-летний доброволец с позывным «Зорро»

Reuters / Scanpix / LETA

Сейчас «Степные волки» воюют в Запорожской области. Глава региона Юрий Малашко в середине марта встречался с добровольцами и вручил им медали «За развитие Запорожского края». Он назвал бойцов «Степных волков» «олицетворением мужества, смелости и преданности» Reuters / Scanpix / LETA

Выставка трофейной техники в Москве

На Поклонной горе в Москве 1 мая для посетителей открылась выставка техники, захваченной, как утверждается, в боях в Украине. В экспозиции — 32 образца военной техники, в том числе стоящей на вооружении у стран-членов НАТО. Совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов», заявил журналистам старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Андрей Любчиков. «За несколько минут до открытия, — говорилось в репортаже ТАСС, — у входа собрались десятки желающих увидеть подбитые российскими бойцами танки, бронеавтомобили, БМП и БТРы, поставленные странами НАТО киевскому режиму».

На Поклонной горе, в частности, выставили немцкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и другую бронетхнику, в том числе специализированную, например, американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак», танки Т-72 и Т-64, сообщал ТАСС Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Также на выставке представлены образцы стрелкового оружия армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

На информационных стендах размещена информация о тактико-технических характеристиках выставленного оружия и «о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими» Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

На мультимедийных экранах в шатрах «демонстрируются кадры поражения выставленной бронетехники», говорилось в репортаже российского государственного агентства Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

В Минобороны РФ, объявляя об открытии экспозиции на Поклонной горе, упомянули , что с 1943 по 1948 год в Парке Горького показывали трофейное вооружение, захваченное во Второй мировой войне. Выставка на Поклонной горе будет идти месяц Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.