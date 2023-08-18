Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга удовлетворил иск министерства юстиции РФ и ликвидировал Сахаровский центр, сообщает корреспондент Business FM из зала суда.

«Решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц», — огласил резолютивную часть решения судья Полыга.

Управление Минюста по Москве в июле обратилось в суд с требованием ликвидировать региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», также изветствую как Сахаровский центр.

Центр Андрея Сахарова существует с 1990 года. Он был создан на основе комиссии, работавшей с целью сохранения наследия советского правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова. Сахаровский центр объявлен в России «иностранным агентом». Американский The Andrei Sakharov foundation объявлен «нежелательной организацией».

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». В январе 2023 года Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу — старейшую правозащитную организацию России.