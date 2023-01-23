Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» американский фонд Андрея Сахарова

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Генпрокуратура России объявила «нежелательной» американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — утверждает Генпрокуратура. Никаких подробностей о том, что за деятельность ведет эта организация, в сообщении ведомства нет.

The Andrei Sakharov foundation — организация, основанная в 1989 году, говорится на ее сайте. Фонд стремится сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.

«Мы верим, что мир станет безопаснее и лучше, если слова и идеи Сахарова будут широко услышаны», — отмечает The Andrei Sakharov foundation.

Среди связанных с фондом организаций упоминаются архивы Сахарова и « » в Москве.

«Нежелательным» организациям запрещается вести деятельность в России под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями — повод для уголовного преследования.