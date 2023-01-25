Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности Московской Хельсинкской группы (МХГ), старейшей правозащитной организации России, сообщает .

В исковом заявлении Минюст утверждал, что МХГ нарушает закон об общественных объединениях, ведя деятельность вне Московского региона, а устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.

Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 году. Ее первоначальной целью было содействовать выполнению гуманитарных обязательств, взятых на себя СССР после подписания декларации в Хельсинки в 1975 году.

С момента образования МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению со стороны КГБ и других силовых ведомств СССР. С 1976 по 1982 год были арестованы и приговорены к разным срокам заключения или ссылки восемь членов МХГ, еще шестеро были вынуждены эмигрировать. Одним из соучредителей МХГ была известная правозащитница Людмила Алексеева. Она возглавляла МХГ с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

Читайте также

Российские власти собираются ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны — Московскую Хельсинкскую группу Мы поговорили с ее исполнительным директором Светланой Астраханцевой

Читайте также

Российские власти собираются ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны — Московскую Хельсинкскую группу Мы поговорили с ее исполнительным директором Светланой Астраханцевой