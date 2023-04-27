Мосгорсуд ликвидировал центр «Сова». На вынесение решения судье потребовалось пять минут

Мосгорсуд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова», сообщает пресс-служба организации. Согласно «Медиазоне», судья принял соответствующее решение за пять минут.

Формальным поводом для ликвидации «Совы» стало проведение мероприятий и участие в них за пределами Москвы — то есть региона, где зарегистрирована организация. Соответствующий иск в марте подал Минюст.

«Разумеется, мы с решением Мосгорсуда не согласны и будем обжаловать его. Пока решение о ликвидации не вступило в законную силу, „Сова“ продолжает работу», — говорится в заявлении центра.

Информационно-аналитический центр «Сова» — это неправительственная организация, созданная в 2002 году. В сферу изучения центра входят проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также практика применения антиэкстремистского законодательства в РФ. В 2016 году Минюст объявил «Сову» «иностранным агентом».

Ранее под аналогичным предлогом — ведение деятельности за пределами региона регистрации — была ликвидирована Московская Хельсинкская группа — одна из старейших правозащитных организаций в РФ.

Читайте также

Российские власти собираются ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны — Московскую Хельсинкскую группу Мы поговорили с ее исполнительным директором Светланой Астраханцевой

Читайте также

Российские власти собираются ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны — Московскую Хельсинкскую группу Мы поговорили с ее исполнительным директором Светланой Астраханцевой