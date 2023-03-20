Минюст России потребовал ликвидировать аналитический центр «Сова»

Министерство юстиции РФ подало иск в Мосгорсуд о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова».

Иск был подан 10 марта по итогам внеплановой проверки организации. Центр обвиняют в проведении и участии в мероприятиях вне региона своей регистрации, то есть Москвы. За три года Минюст насчитал 24 таких мероприятия, в том числе семинары и круглые столы в других городах и международные конференции за рубежом.

«Разумеется, мы никогда не скрывали подобной информации, поскольку все двадцать лет существования „Совы“ полагали, что региональная регистрация означает, что мы должны работать в основном в „своем“ регионе, и так мы и делали. Но запрет на любую деятельность или выступления за пределами региона регистрации выглядит абсурдным буквализмом», — говорится в заявлении на сайте центра «Сова».

Информационно-аналитический центр «Сова» — это неправительственная организация, созданная в 2002 году, в сферу интересов которой входят проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также практика применения антиэкстремистского законодательства в России. В 2016 году Минюст включил «Сову» в реестр «иностранных агентов». Директор центра Александр Верховский до ноября 2022 года входил в президентский Совет по правам человека.

Осенью 2022 года в провластных телеграм-каналах и на российском телевидении началась информационная кампания против центра. «Сову» обвиняли в русофобии, противодействии традиционным ценностям и стремлении «оказать влияние на внутреннюю повестку в России». В сентябре общественное движение «Ветераны России» потребовало ликвидировать центр «Сова».

В январе 2023 года Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал старейшую правозащитную организацию России — Московскую Хельсинкскую группу. Формальным поводом к ликвидации также послужила деятельность МХГ вне региона регистрации.