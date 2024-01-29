Суд отправил в колонию 72-летнюю жительницу Шахт по делу о «фейках» про армию из-за двух репостов. Она объяснила публикации тем, что ее брат оказался под завалами после обстрела Днепра

Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил к пяти с половиной годам колонии 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду по делу о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Майбороду признали виновной в распространении «фейков» про армию по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и призывам к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК). Государственный обвинитель просил назначить жительнице Шахт шесть лет лишения свободы.

Дело против пенсионерки возбудили за два репоста во «ВКонтакте», сообщили правозащитники. Один из постов содержал информацию о количестве погибших российских военнослужащих, второй был «эмоциональным видеороликом». Другие подробности об этих постах «Сетевые свободы» не приводят.

В основном на странице Майборода публиковала картинки с пожеланиями мира и поздравления с православными праздниками, отмечает «Медиазона». Издание допускает, что часть постов со страницы пенсионерки была удалена.

Последний пост Майборода опубликовала 8 марта 2023 года. «Пусть вместе с желто-блакитной Украиной сгинет страшная чума величавой орды и наконец моя Россия очеловечится, приобретет настоящее доброе милое светлое женское лицо», — говорится в нем.

Жительница Шахт признала вину, но не согласилась, что действовала по мотивам политической ненависти, рассказали «Сетевые свободы». Она объяснила свою реакцию тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами здания, разрушенного снарядами. О его судьбе не сообщается.

По данным «ОВД-Инфо» и «Медиазоны», с конца 2022 года Евгению Майбороду дважды штрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за постов с критикой войны.

В марте 2023 года пенсионерку дважды отправляли в спецприемник по протоколам о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП). Поводом стали посты со свастикой и шевроном украинского . В апреле Майбороду включили в «перечень экстремистов и террористов», который ведет Росфинмониторинг.

Как россиян наказывают за посты с критикой войны

Плакат «*** *****» — это теперь «дискредитация» армии, а замена ценников на информацию о погибших — «фейк». Как за это наказывают? 9 карточек