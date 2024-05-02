Постпред Украины в ООН намекнул на разрушение Крымского моста в 2024 году

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица разместил пост в соцсети X (ранее Twitter), намекающий на то, что мост, ведущий из Краснодарского края России в Крым, вскоре прекратит свое существование.

Кислица опубликовал картинку с шестью «основными типами мостов на 2024 года». На ней перечислены: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». В первых пяти случаях даны схематические изображения соответствующих конструкций, а под подписью «Керченские мосты» ничего нет.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный вскоре после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, погибла семья из Белгородской области.

После обеих атак движение по мосту на время остановили, возбуждены уголовные дела по статье о теракте. Официально власти Украины причастность к атакам на Крымский мост не признавали, но намекали на то, что он должен быть разрушен.

В начале апреля британская The Guardian писала со ссылкой на источники в украинской спецслужбе, что ГУР Минобороны Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года.