Human Rights Watch: с конца 2023 года российские военные убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться в плен

С начала декабря 2023 года российские военные убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться в плен, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Как пишут правозащитники, с помощью записей с дронов, опубликованных в соцсетях в декабре 2023-го и феврале 2024 года, они изучили три эпизода предполагаемых внесудебных казней, в ходе которых были убиты не менее 12 украинских солдат.

«Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали ясное намерение сдаться в плен и, перестав принимать участие в боевых действиях, должны были считаться лицами, вышедшими из строя (hors de combat), нападение на которых запрещено международным гуманитарным правом, или законами войны», — говорится в докладе. Авторы также отметили, что им удалось верифицировать геолокации двух из трех инцидентов.

Помимо этого, HRW расследовала еще два подобных случая. Правозащитники проанализировали видео, опубликованное в социальных сетях 19 февраля, в котором российские военнослужащие убивают троих безоружных украинских солдат, сдающихся в плен. В описании ролика было указано место съемки, однако авторы доклада не смогли независимо подтвердить эту информацию.

Также в организации рассказали о еще одном эпизоде, в ходе которого были убиты шесть украинских солдат. За основу для расследования HRW взяла показания военнослужащего ВСУ, а также публикации СМИ. «Совокупность этих материалов указывает на то, что в ходе инцидента были казнены шестеро военнослужащих, хотя обстоятельства их убийства представляются менее ясными», — пишут авторы доклада.

Правозащитники считают, что эти убийства не были единичными случаями. Так, HWR изучила видео с дрона, опубликованное 5 февраля 2024 года, в котором мужской голос, «не вызывающий явных сомнений в своей подлинности», приказывает российским солдатам на поле боя в Донецкой области не брать военных ВСУ в плен. «Пленных не брать, всех расстрелять», — цитируют его приказ авторы доклада.

Как напоминает HWR, в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине были задокументированы «произвольные казни» 15 украинских военнопленных в первый год полномасштабной войны. В отчете за февраль—июль 2023 года сообщалось о внесудебных казнях шести украинских военнопленных. В аналогичном докладе за период с декабря 2023-го по конец февраля 2024 года описаны 12 эпизодов казней как минимум 32 захваченных военнопленных или лиц, переставших принимать участие в военных действиях. Три эпизода ООН самостоятельно верифицировала.

Подробнее о докладе ООН за первый год войны

В ООН заявили, что к убийствам военнопленных причастны как Россия, так и Украина В Киеве этот вывод назвали неприемлемым — и потребовали не сравнивать жертву и агрессора

Подробнее о докладе ООН за первый год войны

В ООН заявили, что к убийствам военнопленных причастны как Россия, так и Украина В Киеве этот вывод назвали неприемлемым — и потребовали не сравнивать жертву и агрессора